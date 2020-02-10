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В ОБСЕ сообщили о нарушениях на выборах в Азербайджане
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РИА Новости

В ОБСЕ сообщили о нарушениях на выборах в Азербайджане

14:32 10.02.2020
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© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкДевушка голосует на выборах президента Азербайджана на избирательном участке в Баку
Девушка голосует на выборах президента Азербайджана на избирательном участке в Баку
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Девушка голосует на выборах президента Азербайджана на избирательном участке в Баку. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Нарушения в ходе подсчета голосов дают основания сомневаться в честности итогов парламентских выборов в Азербайджане, заявил специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Артур Герасимов.
"Значительные нарушения во время подсчета голосов в ходе выборов заставили сомневаться в честности результатов выборов", - сказал он на пресс-конференции БДИПЧ ОБСЕ, состоявшейся по итогам выборов.
Внеочередные выборы в парламент Азербайджана прошли 9 февраля. В понедельник на сайте Центральной избирательной комиссии появились данные со всех 125 избирательных округов. Согласно этим данным, число мандатов правящей партии "Новый Азербайджан" в новом парламенте выросло и составит около 70 из 125.
Парламентские выборы в Азербайджане
9 февраля, 23:49
Правящая партия Азербайджана заявила о победе на парламентских выборах
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Артур ГерасимовБюро по демократическим институтам и правам человекаАзербайджанВ мире
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