В ОБСЕ сообщили о нарушениях на выборах в Азербайджане

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Нарушения в ходе подсчета голосов дают основания сомневаться в честности итогов парламентских выборов в Азербайджане, заявил специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Артур Герасимов.
"Значительные нарушения во время подсчета голосов в ходе выборов заставили сомневаться в честности результатов выборов", - сказал он на пресс-конференции БДИПЧ ОБСЕ, состоявшейся по итогам выборов.
Внеочередные выборы в парламент Азербайджана прошли 9 февраля. В понедельник на сайте Центральной избирательной комиссии появились данные со всех 125 избирательных округов. Согласно этим данным, число мандатов правящей партии "Новый Азербайджан" в новом парламенте выросло и составит около 70 из 125.