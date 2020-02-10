В ОБСЕ сообщили о нарушениях на выборах в Азербайджане

Внеочередные выборы в парламент Азербайджана прошли 9 февраля. В понедельник на сайте Центральной избирательной комиссии появились данные со всех 125 избирательных округов. Согласно этим данным, число мандатов правящей партии "Новый Азербайджан" в новом парламенте выросло и составит около 70 из 125.