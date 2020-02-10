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МЧС усилило мониторинг уровня радиации в Москве
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РИА Новости

МЧС усилило мониторинг уровня радиации в Москве

14:31 10.02.2020
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© РИА Новости / Илья ГорбуновДальневосточный центр по переработке радиоактивных отходов в Приморье
Дальневосточный центр по переработке радиоактивных отходов в Приморье
© РИА Новости / Илья Горбунов
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Спасатели усилили мониторинг уровня радиации в Москве из-за слухов о "многократном превышении норм", в данный момент подобного не наблюдается, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе столичного главка ведомства.
Информация о якобы произошедшем "резком скачке радиации" появилась в минувшие выходные в СМИ: якобы датчик показал 60-кратное превышение нормы на юге столицы.
"Аналитическая лаборатория контроля объектов окружающей среды усилила мониторинг уровня радиации с появившейся в соцсетях информацией. Превышений уровня естественного фона радиации не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
По его словам, радиометрические исследования проводятся два раза в день по адресу: Каширское шоссе, дом 49.
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МЧС России (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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