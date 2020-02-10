МЧС усилило мониторинг уровня радиации в Москве

Дальневосточный центр по переработке радиоактивных отходов в Приморье

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Спасатели усилили мониторинг уровня радиации в Спасатели усилили мониторинг уровня радиации в Москве из-за слухов о "многократном превышении норм", в данный момент подобного не наблюдается, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе столичного главка ведомства.

Информация о якобы произошедшем "резком скачке радиации" появилась в минувшие выходные в СМИ: якобы датчик показал 60-кратное превышение нормы на юге столицы.

"Аналитическая лаборатория контроля объектов окружающей среды усилила мониторинг уровня радиации с появившейся в соцсетях информацией. Превышений уровня естественного фона радиации не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.