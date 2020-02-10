В Судане начались демонстрации из-за дефицита хлеба и топлива

В декабре 2019 года премьер-министр Судана Абдалла Хамдук заявил, что новое правительство намерено положить конец топливному и хлебному кризисам в стране.

"Десятки граждан вышли на демонстрации в округе Восточный Нил, соседнем со столицей Хартумом, протестуя против острого дефицита хлеба и автомобильного топлива", - заявили очевидцы.

Как сообщает местная газета Al-Sudani, среди участников демонстраций в Восточном Ниле есть учащиеся школ. Отмечается, что демонстранты разбили стекла проезжавших мимо автомобилей и перекрыли ряд дорог.

Судан с конца 2018 года переживает период нестабильности, вызванный экономическим спадом и последовавшими народными протестами. В апреле в Судане произошел военный переворот. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. В конце августа глава Переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа 2019 года.