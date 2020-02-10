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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-02-10T14:23+0300
https://ria.ru/20200210/1564502753.html
В Верхневолжье в этом году планируют открыть 7 детских садов
https://cdn23.img.ria.ru/images/149467/89/1494678966_0:316:6016:3700_1036x0_80_0_0_9986e8b287b237a4b806dfeadf60af58.jpg
РИА Новости

В Верхневолжье в этом году планируют открыть 7 детских садов

14:23 10.02.2020
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© Fotolia / santypanРебенок в детском саду
Ребенок в детском саду
© Fotolia / santypan
ТВЕРЬ, 10 фев – РИА Новости. В Тверской области в этом году а рамках реализации национального проекта "Демография" планируется открыть семь детских садов, сообщает пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора области Игоря Рудени, для региона национальные проекты – это возможность улучшить свою территорию, повысить качество жизни людей, а самым главным результатом должны стать позитивные изменения в демографии.
В пресс-службе напомнили, что в прошлом году была проведена большая работа по формированию региональных составляющих национальных проектов и привлечению федеральных средств на их реализацию. Был разработан 51 региональный проект в рамках 11 нацпроектов. Объем финансирования составил 10,3 миллиарда рублей. По этому показателю Верхневолжье занимает 7 место в Центральном \федеральном округе.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьОбщество
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