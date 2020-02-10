В Верхневолжье в этом году планируют открыть 7 детских садов

По словам губернатора области Игоря Рудени, для региона национальные проекты – это возможность улучшить свою территорию, повысить качество жизни людей, а самым главным результатом должны стать позитивные изменения в демографии.

В пресс-службе напомнили, что в прошлом году была проведена большая работа по формированию региональных составляющих национальных проектов и привлечению федеральных средств на их реализацию. Был разработан 51 региональный проект в рамках 11 нацпроектов. Объем финансирования составил 10,3 миллиарда рублей. По этому показателю Верхневолжье занимает 7 место в Центральном \федеральном округе.