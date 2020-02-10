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Китай обратился за помощью в борьбе с коронавирусом к ученым РАН
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РИА Новости

Китай обратился за помощью в борьбе с коронавирусом к ученым РАН

14:22 10.02.2020
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© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV
© AP Photo / CDC
Коронавирус 2019-nCoV
НОВОСИБИРСК, 10 фев – РИА Новости. Министерство иностранных дел Китая обратилось к ученым Сибирского отделения РАН с предложением объединить усилия в борьбе с новым коронавирусом, сообщил журналистам в понедельник зампредседателя СО РАН Михаил Воевода.
"От МИД КНР в адрес Сибирского отделения РАН поступил запрос на включение наших научных ресурсов в работы и усилия Китая по борьбе с коронавирусной инфекцией. Если формулировать суть запроса, то она состоит в следующем: расскажите нам обо всех наработках, которые есть у вас, которые помогли бы нам решить эту сложную проблему. В запросе подчеркивается, что это не только вопросы диагностики или вакцинирования, а более широкий комплекс вопросов", - сказал ученый.
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При этом Воевода отметил, что в СО РАН нет учреждения, которое специализированно занималось бы этой проблемой и в целом в России, по его словам, таких учреждений почти нет, так как они перешли в ведомственную науку в ведении Минздрава.
"Сохранились отдельные ядра, сохраняющие компетенции в этой области, которые могли бы послужить для более серьезного развития всего, что связано с проблемой вновь возникающих инфекций. Возвращаясь к запросу китайской стороны, мы видим, что у нас есть большой набор отдельных компетенций", - сказал ученый.
По его словам, китайские коллеги готовы сформировать совместную программу научно-практических исследований СО РАН и китайских научных институтов не только по коронавирусу, но и по систематической работе в этом направлении.
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"Сейчас нами поднят вопрос о том, чтобы различные отделы и лаборатории существенно укрепить и расширить их возможности, дать им возможность работать с самыми тяжелыми патогенами, работать с вирусами. Для этого их надо соответствующим образом оборудовать. Эти лаборатории как раз занимаются мониторированием носительства вируса в природе", - сказал Воевода.
Он подчеркнул, что необходимо укрепить существующие в Сибири лаборатории, создать необходимые условия для их работы, а они в свою очередь могли бы привлекать к работе другие научные институты Сибирского отделения РАН. "Инициируем работу перед министерством и надеемся, что Академия наук нас поддержит", - сказал он.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукМИД КНРКитайРоссия
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