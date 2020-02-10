Китай обратился за помощью в борьбе с коронавирусом к ученым РАН

"От МИД КНР в адрес Сибирского отделения РАН поступил запрос на включение наших научных ресурсов в работы и усилия Китая по борьбе с коронавирусной инфекцией. Если формулировать суть запроса, то она состоит в следующем: расскажите нам обо всех наработках, которые есть у вас, которые помогли бы нам решить эту сложную проблему. В запросе подчеркивается, что это не только вопросы диагностики или вакцинирования, а более широкий комплекс вопросов", - сказал ученый.

При этом Воевода отметил, что в СО РАН нет учреждения, которое специализированно занималось бы этой проблемой и в целом в России, по его словам, таких учреждений почти нет, так как они перешли в ведомственную науку в ведении Минздрава.

"Сохранились отдельные ядра, сохраняющие компетенции в этой области, которые могли бы послужить для более серьезного развития всего, что связано с проблемой вновь возникающих инфекций. Возвращаясь к запросу китайской стороны, мы видим, что у нас есть большой набор отдельных компетенций", - сказал ученый.

По его словам, китайские коллеги готовы сформировать совместную программу научно-практических исследований СО РАН и китайских научных институтов не только по коронавирусу, но и по систематической работе в этом направлении.

"Сейчас нами поднят вопрос о том, чтобы различные отделы и лаборатории существенно укрепить и расширить их возможности, дать им возможность работать с самыми тяжелыми патогенами, работать с вирусами. Для этого их надо соответствующим образом оборудовать. Эти лаборатории как раз занимаются мониторированием носительства вируса в природе", - сказал Воевода.