"Россия сегодня" и Дипакадемия МИД запустили совместный проект

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко во время пресс-конференции. 10 февраля 2020

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Ректор Дипломатической академии МИД Ректор Дипломатической академии МИД Александр Яковенко и гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев объявили о запуске совместного проекта, в рамках которого молодые люди до 25 лет смогут сформулировать предложения по развитию концепции внешней политики России.

Всего предусмотрено три номинации: "стратегическое видение", "региональный аспект" и "экономический расчет". Работы можно направлять по электронной почте ria-dipacademy@dipacademy.ru

"Лучшие работы, а это девять тысяч знаков, что по старинке (занимает) три машинописные страницы, будут опубликованы на нашем флагманском ресурсе Ria.ru, на который ежедневно заходят миллионы человек. Это самый популярный ресурс в российской части интернета..." — отметил Киселев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он добавил, что таким образом себя сможет проявить талантливый журналист-международник или будущий дипломат.

По словам ректора Дипакадемии, на авторов дополнений обратит внимание МИД.

"Свежие взгляды на серьезные вопросы всегда востребованы", — пояснил Яковенко.

"Своевременная инициатива"

Председатель Совета молодых дипломатов МИД Константин Колпаков поддержал инициативу Дипакадемии и МИА "Россия сегодня" и назвал ее своевременной.

"Особенно с учетом того, что сейчас очень большое внимание молодые ребята уделяют вопросам внешней политики. Это очень интересная инициатива, которая даст возможность реализоваться молодежи", — сказал он РИА Новости.

По его словам, Совет молодых дипломатов МИД примет участие в отборе работ.

Дистанционное обучение

Вуз также планирует организовать дистанционное обучение для работающих за границей дипломатов. Яковенко отметил важность переподготовки дипломатов. Он заявил, что академия активно работает над так называемым дипломатическим минимумом.

"То есть это некий объем знаний, который требуется для современного дипломата и, в частности, для его понимания, что произошло за год-два во внешней политике, в том числе в области высоких технологий и других областях", — сказал он.

По словам ректора, сегодня дипслужба охватывает не только чистую дипломатию, академия также готовит специалистов в области высоких технологий и цифровой дипломатии.

"Нужно понимать, как работают соцсети, <…> что можно, что нельзя, что интересно. Эти все компоненты являются частью современного дипломата, частью его подготовки. То, чему его учили десять-пятнадцать лет назад, на сегодняшний день нужно дополнять новыми знаниями", — пояснил он.

Яковенко добавил, что такую подготовку несложно организовать для тех, кто работает в Москве, но не для специалистов, находящихся за границей.