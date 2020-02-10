СК возбудил дело после столкновения катеров в Таиланде

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения после ЧП с двумя скоростными катерами в Таиланде, в результате которого погибли два ребенка из России, сообщается на сайте ведомства.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил контролировать расследование сотрудникам центрального аппарата.
Сегодня утром на острове Пхукет столкнулись два скоростных катера: на одном был только тайский экипаж, на втором (он принадлежит фирме, регулярно перевозящей туристов из России и стран с русскоговорящим населением) — 39 россиян.
Погибли 12-летний мальчик и его шестилетняя сестра, оба из Челябинской области. По информации омбудсмена Евгения Майорова, дети приехали на отдых с бабушкой.
Остальные туристы получили легкие травмы и ушибы, им оказана медицинская помощь. Страховая компания выплатит по 40 тысяч долларов каждому пострадавшему.