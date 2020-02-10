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2020-02-10T14:38+0300
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СК возбудил дело после столкновения катеров в Таиланде
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РИА Новости

СК возбудил дело после столкновения катеров в Таиланде

14:18 10.02.2020 (обновлено: 14:38 10.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений БеленькийСтолкновение двух катеров на Пхукете
Столкновение двух катеров на Пхукете
© РИА Новости / Евгений Беленький
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения после ЧП с двумя скоростными катерами в Таиланде, в результате которого погибли два ребенка из России, сообщается на сайте ведомства.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил контролировать расследование сотрудникам центрального аппарата.
Столкновение катеров на Пхукете
Вчера, 12:23
Эксперт назвал возможную причину ЧП с катерами в Таиланде
Сегодня утром на острове Пхукет столкнулись два скоростных катера: на одном был только тайский экипаж, на втором (он принадлежит фирме, регулярно перевозящей туристов из России и стран с русскоговорящим населением) — 39 россиян.
Погибли 12-летний мальчик и его шестилетняя сестра, оба из Челябинской области. По информации омбудсмена Евгения Майорова, дети приехали на отдых с бабушкой.
Остальные туристы получили легкие травмы и ушибы, им оказана медицинская помощь. Страховая компания выплатит по 40 тысяч долларов каждому пострадавшему.
Момент столкновения двух катеров в Таиланде
Вчера, 09:38
Опубликовано видео момента столкновения катеров в Таиланде
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Столкновение туристических катеров в ТаиландеСледственный комитет РФАлександр БастрыкинРоссияТаиланд
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