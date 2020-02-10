Умер испанский писатель Карлос Рохас

Большинство произведений Рохаса – исторические романы и художественные биографии политических деятелей (последний президент Испанской Республики Мануэль Асанья, основатель Испанской Фаланги Хосе Антонио Примо де Ривера), поэтов (Федерико Гарсия Лорка), художников (Франсиско Гойя, Пабло Пикассо, Сальвадор Дали).
Fallece a los 91 años el escritor Carlos Rojas, premio Planeta y premio Nadal https://t.co/gtgifPbNpE pic.twitter.com/ixU84AGajH— infoLibre (@_infoLibre) February 10, 2020
Первое произведение "Грязь и надежды" он написал в 1957 году. В 2016 году вышла его книга "Последний король на земле". Его произведения переведены на многие языки мира, в том числе на русский.
Рохас – обладатель нескольких престижных премий, в том числе национальной премии по литературе (за "Аутодафе" в 1968 году), премии Планета (за книгу "Асанья" в 1973 году) и премии Надаля (за произведение "Хитроумный идальго и поэт Федерико Гарсиа Лорка восходит в ад" в 1979 году). С конца 1950-х он жил в США.
Карлос Рохас был племянником Густаво Рохаса Пинильи, президента Колумбии с 1953 по 1957 годы.