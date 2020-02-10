Умер испанский писатель Карлос Рохас

Первое произведение "Грязь и надежды" он написал в 1957 году. В 2016 году вышла его книга "Последний король на земле". Его произведения переведены на многие языки мира, в том числе на русский.

Рохас – обладатель нескольких престижных премий, в том числе национальной премии по литературе (за "Аутодафе" в 1968 году), премии Планета (за книгу "Асанья" в 1973 году) и премии Надаля (за произведение "Хитроумный идальго и поэт Федерико Гарсиа Лорка восходит в ад" в 1979 году). С конца 1950-х он жил в США.