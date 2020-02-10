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Умер испанский писатель Карлос Рохас
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РИА Новости

Умер испанский писатель Карлос Рохас

14:24 10.02.2020 (обновлено: 14:28 10.02.2020)
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© Фото : Miami Book Fair International Follow/ Cristian LazzariИспанский писатель Карлос Рохас
Испанский писатель Карлос Рохас
© Фото : Miami Book Fair International Follow/ Cristian Lazzari
МАДРИД, 10 фев – РИА Новости. Известный испанский писатель Карлос Рохас, автор десятков книг и обладатель престижных литературных премий, скончался в возрасте 91 года в США, сообщил издательский дом Valparaiso Ediciones.
Большинство произведений Рохаса – исторические романы и художественные биографии политических деятелей (последний президент Испанской Республики Мануэль Асанья, основатель Испанской Фаланги Хосе Антонио Примо де Ривера), поэтов (Федерико Гарсия Лорка), художников (Франсиско Гойя, Пабло Пикассо, Сальвадор Дали).
Первое произведение "Грязь и надежды" он написал в 1957 году. В 2016 году вышла его книга "Последний король на земле". Его произведения переведены на многие языки мира, в том числе на русский.
Рохас – обладатель нескольких престижных премий, в том числе национальной премии по литературе (за "Аутодафе" в 1968 году), премии Планета (за книгу "Асанья" в 1973 году) и премии Надаля (за произведение "Хитроумный идальго и поэт Федерико Гарсиа Лорка восходит в ад" в 1979 году). С конца 1950-х он жил в США.
Карлос Рохас был племянником Густаво Рохаса Пинильи, президента Колумбии с 1953 по 1957 годы.
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