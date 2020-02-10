На Урале госпитализировали 20 человек, вернувшихся из Китая

ЧЕЛЯБИНСК, 10 фев - РИА Новости. Двадцать человек, прибывшие из Китая с признаками ОРВИ, госпитализированы в лечебные учреждения в Двадцать человек, прибывшие из Китая с признаками ОРВИ, госпитализированы в лечебные учреждения в Челябинской области , у некоторых из них коронавирусная инфекция уже не подтвердилась, сообщила замминистра здравоохранения региона Виктория Сахарова.

Губернатор региона Алексей Текслер в понедельник провел совещание, посвященное карантинным пунктам в регионе.

"Сегодня среди госпитализированных людей, которые вернулись из КНР с признаками ОРВИ, у нас обследуются 30 человек. Из них у 17 отсутствует коронавирусная инфекция, результаты по 13 находятся в работе. Сейчас 10 человек (из 30) уже выписаны", - сказала она на совещании.

Она уточнила, что, кроме того, еще 22 человека, которые вернулись из КНР без признаков ОРВИ, проходят карантинное наблюдение, они размещены в инфекционном отделение больницы Миасса, еще 7 - в челябинском областном противотуберкулезном диспансере. Она подчеркнула, что эти люди - 22 человека - прибыли в регион из КНР здоровыми.

Главный санитарный врач области Анатолий Семенов на совещании отметил, что медикам в 1990-е годы уже приходилось изолировать на карантин прибывших в Челябинск из-за границы граждан. "У нас был опыт в 1990-х годах, когда прилетел самолет с чумой из Индии. Мы его также располагали в санатории, милиция его охраняла. Наши граждане, челябинцы, прилетели, в спокойном рабочем режиме все было", - сказал Семенов на совещании.