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На Урале госпитализировали 20 человек, вернувшихся из Китая
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РИА Новости

На Урале госпитализировали 20 человек, вернувшихся из Китая

14:15 10.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 10 фев - РИА Новости. Двадцать человек, прибывшие из Китая с признаками ОРВИ, госпитализированы в лечебные учреждения в Челябинской области, у некоторых из них коронавирусная инфекция уже не подтвердилась, сообщила замминистра здравоохранения региона Виктория Сахарова.
Губернатор региона Алексей Текслер в понедельник провел совещание, посвященное карантинным пунктам в регионе.
"Сегодня среди госпитализированных людей, которые вернулись из КНР с признаками ОРВИ, у нас обследуются 30 человек. Из них у 17 отсутствует коронавирусная инфекция, результаты по 13 находятся в работе. Сейчас 10 человек (из 30) уже выписаны", - сказала она на совещании.
Она уточнила, что, кроме того, еще 22 человека, которые вернулись из КНР без признаков ОРВИ, проходят карантинное наблюдение, они размещены в инфекционном отделение больницы Миасса, еще 7 - в челябинском областном противотуберкулезном диспансере. Она подчеркнула, что эти люди - 22 человека - прибыли в регион из КНР здоровыми.
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Главный санитарный врач области Анатолий Семенов на совещании отметил, что медикам в 1990-е годы уже приходилось изолировать на карантин прибывших в Челябинск из-за границы граждан. "У нас был опыт в 1990-х годах, когда прилетел самолет с чумой из Индии. Мы его также располагали в санатории, милиция его охраняла. Наши граждане, челябинцы, прилетели, в спокойном рабочем режиме все было", - сказал Семенов на совещании.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи. На территории РФ, по данным Роспотребнадзора, выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией - среди прибывших граждан КНР.
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