Вступил в силу приказ МВД о новых справках о судимости

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Вступил в силу приказ Вступил в силу приказ МВД о выдаче справок нового типа о наличии или отсутствии судимости и уголовном преследовании.

"Теперь выдача справок о судимости будет осуществляться на бланках нового образца. Они будут изготовляться типографским способом и содержать элементы защиты от подделок (подложка — двусторонняя фоновая защитная сетка, фоновое изображение герба МВД России, микротекст "МВД России")", — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что список ведомств, требующих от граждан справки о судимости, постоянно расширяется. Документ нужно предъявлять в том числе при трудоустройстве в государственные учреждения, уточняет МВД.

Работодатели в будущем смогут проверять подлинность этих документов через мобильное приложение, добавили в ведомстве.