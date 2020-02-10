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Вступил в силу приказ МВД о новых справках о судимости
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РИА Новости

Вступил в силу приказ МВД о новых справках о судимости

14:15 10.02.2020 (обновлено: 14:53 10.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Вступил в силу приказ МВД о выдаче справок нового типа о наличии или отсутствии судимости и уголовном преследовании.
"Теперь выдача справок о судимости будет осуществляться на бланках нового образца. Они будут изготовляться типографским способом и содержать элементы защиты от подделок (подложка — двусторонняя фоновая защитная сетка, фоновое изображение герба МВД России, микротекст "МВД России")", — говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что список ведомств, требующих от граждан справки о судимости, постоянно расширяется. Документ нужно предъявлять в том числе при трудоустройстве в государственные учреждения, уточняет МВД.
Работодатели в будущем смогут проверять подлинность этих документов через мобильное приложение, добавили в ведомстве.
В 2019 году более шести миллионов человек обратились в органы за справками о судимости.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияОбщество
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