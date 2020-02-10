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В "Лаборатории Касперского" объяснили, как не стать жертвой мошенников
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РИА Новости

В "Лаборатории Касперского" объяснили, как не стать жертвой мошенников

14:15 10.02.2020 (обновлено: 17:16 10.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудники в офисе компании "Лаборатория Касперского" в Москве
Сотрудники в офисе компании Лаборатория Касперского в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Ведущий антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов дал совет по борьбе с новым видом мошенничества.
По его словам, злоумышленники постоянно совершенствуют свои тактики, однако в каждом из случаев клиент может обезопасить себя, прекратив разговор с подозрительным собеседником и перезвонив в банк самостоятельно.
"Настоящая служба поддержки не будет возражать, а мошенники, скорее всего, начнут рассказывать о непоправимых последствиях", — сказал Голованов в комментарии "Известиям".
Эксперт добавил, что не стоит обращать внимания на заверения мошенников насчет "секретного безопасного счета", о котором нельзя говорить другим сотрудникам отделения банка.
Ранее "Известия" со ссылкой представителей Банка России и кредитных организаций рассказали о новой схеме хищения средств со счетов россиян. Преступники звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками банка, и сообщают о получении заявления на закрытие счета. После того как клиент сообщает, что никакого заявления не писал, его просят уточнить персональные данные, чтобы перевести деньги на "безопасный" счет.
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Сергей ГоловановЛаборатория КасперскогоОбщество
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