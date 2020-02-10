В "Лаборатории Касперского" объяснили, как не стать жертвой мошенников

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Ведущий антивирусный эксперт " Ведущий антивирусный эксперт " Лаборатории Касперского " Сергей Голованов дал совет по борьбе с новым видом мошенничества.

По его словам, злоумышленники постоянно совершенствуют свои тактики, однако в каждом из случаев клиент может обезопасить себя, прекратив разговор с подозрительным собеседником и перезвонив в банк самостоятельно.

"Настоящая служба поддержки не будет возражать, а мошенники, скорее всего, начнут рассказывать о непоправимых последствиях", — сказал Голованов в комментарии " Известиям ".

Эксперт добавил, что не стоит обращать внимания на заверения мошенников насчет "секретного безопасного счета", о котором нельзя говорить другим сотрудникам отделения банка.