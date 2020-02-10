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В Башкирии проверят данные об отказе врачей принять туриста из Пекина
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РИА Новости

В Башкирии проверят данные об отказе врачей принять туриста из Пекина

14:08 10.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкБокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае". Архивное фото
УФА, 10 фев – РИА Новости. Министерство здравоохранения в Башкирии организовало служебную проверку по сообщению СМИ об отказе врачей проверить на коронавирус молодого человека, приехавшего в Уфу из Пекина, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Ранее в СМИ появилась информация, что в больнице Уфы отказались принимать туриста из Пекина, узнав, что он пришел провериться на коронавирусную инфекцию.
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Вчера, 09:13
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"В настоящее время проводится служебная проверка по этому случаю. Документальных подтверждений нет. Тем не менее для всех медицинских организаций разработан алгоритм действий при работе с пациентами, поступающими с подозрением на коронавирус. Этот алгоритм должен соблюдаться неукоснительно", - прокомментировали РИА Новости в минздраве по Башкирии.
Ранее управление Роспотребнадзора по региону сообщало, что в Башкирии в инфекционные больницы госпитализированы 30 человек с диагнозом "острая вирусная инфекция", прибывших 30 января и 3 февраля из Саньи в Уфу. У большинства из них уже готовы анализы на коронавирус, они отрицательные.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи. На территории РФ, по данным Роспотребнадзора, выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией - среди прибывших граждан КНР.
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Распространение нового коронавирусаМинздрав БашкирииРоспотребнадзорУфаКитайПроисшествия
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