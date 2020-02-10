В Башкирии проверят данные об отказе врачей принять туриста из Пекина

УФА, 10 фев – РИА Новости. Министерство здравоохранения в Башкирии организовало служебную проверку по сообщению СМИ об отказе врачей проверить на коронавирус молодого человека, приехавшего в Уфу из Пекина, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Ранее в СМИ появилась информация, что в больнице Уфы отказались принимать туриста из Пекина, узнав, что он пришел провериться на коронавирусную инфекцию.
"В настоящее время проводится служебная проверка по этому случаю. Документальных подтверждений нет. Тем не менее для всех медицинских организаций разработан алгоритм действий при работе с пациентами, поступающими с подозрением на коронавирус. Этот алгоритм должен соблюдаться неукоснительно", - прокомментировали РИА Новости в минздраве по Башкирии.
Ранее управление Роспотребнадзора по региону сообщало, что в Башкирии в инфекционные больницы госпитализированы 30 человек с диагнозом "острая вирусная инфекция", прибывших 30 января и 3 февраля из Саньи в Уфу. У большинства из них уже готовы анализы на коронавирус, они отрицательные.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи. На территории РФ, по данным Роспотребнадзора, выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией - среди прибывших граждан КНР.