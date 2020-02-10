В Башкирии проверят данные об отказе врачей принять туриста из Пекина

УФА, 10 фев – РИА Новости. Министерство здравоохранения в Башкирии организовало служебную проверку по сообщению СМИ об отказе врачей проверить на коронавирус молодого человека, приехавшего в Уфу из Пекина, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

Ранее в СМИ появилась информация, что в больнице Уфы отказались принимать туриста из Пекина, узнав, что он пришел провериться на коронавирусную инфекцию

"В настоящее время проводится служебная проверка по этому случаю. Документальных подтверждений нет. Тем не менее для всех медицинских организаций разработан алгоритм действий при работе с пациентами, поступающими с подозрением на коронавирус. Этот алгоритм должен соблюдаться неукоснительно", - прокомментировали РИА Новости в минздраве по Башкирии.

Ранее управление Роспотребнадзора по региону сообщало, что в Башкирии в инфекционные больницы госпитализированы 30 человек с диагнозом "острая вирусная инфекция", прибывших 30 января и 3 февраля из Саньи в Уфу. У большинства из них уже готовы анализы на коронавирус, они отрицательные.