СК заинтересовался данными о нарушениях в алтайском детском доме

БАРНАУЛ, 10 фев - РИА Новости. Следователи Алтайского края начали проверку по факту публикации о многочисленных нарушениях, психическом и физическом насилии в детском доме Топчихинского района, сообщает в понедельник СК РФ по Алтайскому краю.
Как заявляется ведомство, СМИ опубликовали материал о ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами КГБУ "Топчихинский центр помощи детям".
"По данным, изложенным в сообщении СМИ, в детском учреждении не соблюдаются правила проживания воспитанников, присутствует физическое и психологическое насилие. По данному сообщению СМИ следственными органами зарегистрирован материал доследственной проверки", - говорится в сообщении
Как сообщало ИА Regnum, в редакцию обратилась тетя двух воспитанников детского дома, которая навестила детей и ужаснулась условиям, в которых они вынуждены жить и учиться. По ее словам, в детдоме есть группировка старших ребят, которые якобы не ходят в школу, устраивают по вечерам пьяные гулянки, избивают слабых, курят прямо в спальнях и ругают матом воспитателей за малейшие замечания. При этом руководство якобы бездействует и даже пытается задобрить самых буйных воспитанников конфетами и сигаретами, закрывая глаза на их поведение.