СК заинтересовался данными о нарушениях в алтайском детском доме

"По данным, изложенным в сообщении СМИ, в детском учреждении не соблюдаются правила проживания воспитанников, присутствует физическое и психологическое насилие. По данному сообщению СМИ следственными органами зарегистрирован материал доследственной проверки", - говорится в сообщении