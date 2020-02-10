Кузнецова отметила содействие дипломатов в защите детей

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова поздравила сотрудников дипломатической службы с профессиональным праздником, отметив их содействие в защите детей на международной арене.
"Поздравляю вас с профессиональным праздником! Дело защиты детей на международном пространстве прочно связало нас последние годы. Это помощь несовершеннолетним россиянам, попавшим в беду за границей, содействие в организации их лечения, работа по вывозу российских детей с Ближнего Востока и многое другое", - написала она на своей странице в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Уважаемый Сергей Викторович, дорогие сотрудники дипломатической службы! Поздравляю Вас с профессиональным праздником! Дело защиты детей на международном пространстве прочно связало нас последние годы. Это помощь несовершеннолетним россиянам, попавшим в беду за границей, содействие в организации их лечения, работа по вывозу российских детей с Ближнего Востока и многое другое! Желаю Вам успехов, результативных переговоров, успешных решений, оптимизма и новых побед на пути защиты интересов нашей страны, наших детей!
Кузнецова пожелала им успехов, результативных переговоров, успешных решений, оптимизма и новых побед на пути защиты интересов России.
Вчера, 05:48День дипломатического работника в России