Кузнецова отметила содействие дипломатов в защите детей

"Поздравляю вас с профессиональным праздником! Дело защиты детей на международном пространстве прочно связало нас последние годы. Это помощь несовершеннолетним россиянам, попавшим в беду за границей, содействие в организации их лечения, работа по вывозу российских детей с Ближнего Востока и многое другое", - написала она на своей странице в Instagram.