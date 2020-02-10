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Кузнецова отметила содействие дипломатов в защите детей
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РИА Новости

Кузнецова отметила содействие дипломатов в защите детей

14:04 10.02.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловУполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в МИА "Россия сегодня"
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова поздравила сотрудников дипломатической службы с профессиональным праздником, отметив их содействие в защите детей на международной арене.
"Поздравляю вас с профессиональным праздником! Дело защиты детей на международном пространстве прочно связало нас последние годы. Это помощь несовершеннолетним россиянам, попавшим в беду за границей, содействие в организации их лечения, работа по вывозу российских детей с Ближнего Востока и многое другое", - написала она на своей странице в Instagram.
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Уважаемый Сергей Викторович, дорогие сотрудники дипломатической службы! Поздравляю  Вас с профессиональным праздником! Дело защиты детей на международном пространстве прочно связало нас последние годы. Это помощь несовершеннолетним россиянам, попавшим в беду за границей, содействие в организации их лечения, работа по вывозу российских детей с Ближнего Востока и многое другое! Желаю Вам успехов, результативных переговоров, успешных решений, оптимизма и новых побед на пути защиты интересов нашей страны, наших детей!

Публикация от Кузнецова Анна (@anna_jurevna)

Кузнецова пожелала им успехов, результативных переговоров, успешных решений, оптимизма и новых побед на пути защиты интересов России.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 05:48
День дипломатического работника в России
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Анна КузнецоваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияОбщество
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