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После ДТП с микроавтобусом под Воронежем возбудили уголовное дело
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РИА Новости

После ДТП с микроавтобусом под Воронежем возбудили уголовное дело

14:02 10.02.2020
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© Фото : ГУ МВД РФ по Воронежской областиПоследствия ДТП на 694 километре автодороги М-4 "Дон"
Последствия ДТП на 694 километре автодороги М-4 Дон
© Фото : ГУ МВД РФ по Воронежской области
Последствия ДТП на 694 километре автодороги М-4 "Дон"
ВОРОНЕЖ, 10 фев - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту столкновения украинского микроавтобуса с грузовиком в Воронежской области, в результате чего три человека погибли на месте, еще один скончался в больнице, сообщает в понедельник ГУМВД по региону.
Авария произошла ночью 8 февраля на 694-м километре автодороги М-4 "Дон" в Верхнемамонском районе. По данным полиции, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito, гражданин Украины, двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в сторону Москвы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN под управлением 45-летнего жителя Волгоградской области.
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В результате ДТП на месте погибли водитель и двое пассажиров микроавтобуса. Пятеро пассажиров - мужчины 33, 27, 39 и 34 лет, граждане Украины, и 39-летний житель Калининграда, - получили травмы и были госпитализированы в ЦРБ Павловского района. Один из пострадавших скончался в больнице.
"Следственной группой ОМВД России по Верхнемамонскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" по факту ДТП на федеральной трассе", - сообщила официальный представитель ГУМВД России по Воронежской области Наталья Куликова.
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По данным ГУМВД, по делу назначен ряд экспертиз, среди которых - судебно-медицинская и автотехническая.
"В распоряжении следствия имеется запись видеорегистратора большегрузного автомобиля, водитель которого своим маневром ушел от столкновения с микроавтобусом за несколько секунд до ДТП с автомобилем MAN", - сообщает полиция.
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