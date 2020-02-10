После ДТП с микроавтобусом под Воронежем возбудили уголовное дело

ВОРОНЕЖ, 10 фев - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту столкновения украинского микроавтобуса с грузовиком в Полиция возбудила уголовное дело по факту столкновения украинского микроавтобуса с грузовиком в Воронежской области , в результате чего три человека погибли на месте, еще один скончался в больнице, сообщает в понедельник ГУМВД по региону.

Авария произошла ночью 8 февраля на 694-м километре автодороги М-4 "Дон" в Верхнемамонском районе. По данным полиции, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito, гражданин Украины, двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в сторону Москвы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN под управлением 45-летнего жителя Волгоградской области.

В результате ДТП на месте погибли водитель и двое пассажиров микроавтобуса. Пятеро пассажиров - мужчины 33, 27, 39 и 34 лет, граждане Украины, и 39-летний житель Калининграда, - получили травмы и были госпитализированы в ЦРБ Павловского района. Один из пострадавших скончался в больнице.

"Следственной группой ОМВД России по Верхнемамонскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" по факту ДТП на федеральной трассе", - сообщила официальный представитель ГУМВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

По данным ГУМВД, по делу назначен ряд экспертиз, среди которых - судебно-медицинская и автотехническая.