Режиссер "Паразитов" прокомментировал победу фильма на премии "Оскар"

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Режиссер южнокорейского фильма "Паразиты" Пон Чжун Хо назвал безумием победу картины в главных категориях премии "Оскар".
По словам режиссера, идея фильма о социальном неравенстве интересовала его много лет и стала навязчивой.
"Я странный человек: когда мы выиграли приз Гильдии киноактеров за лучший ансамбль, я почему-то стал мечтать и об "Оскаре". Но выиграть в четырех категориях и получить шесть статуэток – о таком я даже не смел думать", - рассказал он "Российской газете".
Девяносто вторая церемония вручения награды киноакадемии США прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе. Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" стал "Лучшей картиной года" по версии киноакадемии США, впервые главный "Оскар" был присужден ленте не на английском языке. Он завоевал еще три награды – за режиссуру, сценарий и как "Лучший зарубежный фильм".
Лучшим актером был признан Хоакин Феникс за роль в фильме "Джокер", Брэд Питт получил статуэтку за лучшую роль второго плана в картине "Однажды... в Голливуде", Рене Зеллвегер стала лучшей актрисой за "Джуди", Лору Дерн наградили за лучшую роль второго плана в семейной драме "Брачная история".