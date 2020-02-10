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Режиссер "Паразитов" прокомментировал победу фильма на премии "Оскар"
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РИА Новости

Режиссер "Паразитов" прокомментировал победу фильма на премии "Оскар"

14:00 10.02.2020
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© AP Photo / Chris PizzelloПон Чжун Хо (слева) и Хан Джин Вон получили премию "Оскар" за лучший оригинальный сценарий к фильму "Паразиты"
Пон Чжун Хо (слева) и Хан Джин Вон получили премию Оскар за лучший оригинальный сценарий к фильму Паразиты
© AP Photo / Chris Pizzello
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Режиссер южнокорейского фильма "Паразиты" Пон Чжун Хо назвал безумием победу картины в главных категориях премии "Оскар".
По словам режиссера, идея фильма о социальном неравенстве интересовала его много лет и стала навязчивой.

"Я странный человек: когда мы выиграли приз Гильдии киноактеров за лучший ансамбль, я почему-то стал мечтать и об "Оскаре". Но выиграть в четырех категориях и получить шесть статуэток – о таком я даже не смел думать", - рассказал он "Российской газете".

Девяносто вторая церемония вручения награды киноакадемии США прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе. Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" стал "Лучшей картиной года" по версии киноакадемии США, впервые главный "Оскар" был присужден ленте не на английском языке. Он завоевал еще три награды – за режиссуру, сценарий и как "Лучший зарубежный фильм".
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КультураПон Чжун ХоЦеремония вручения "Оскара" - 2020Рене ЗеллвегерХоакин ФениксБрэд Питт (Уильям Бредли)Лос-АнджелесСША
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