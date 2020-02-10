Режиссер "Паразитов" прокомментировал победу фильма на премии "Оскар"

"Я странный человек: когда мы выиграли приз Гильдии киноактеров за лучший ансамбль, я почему-то стал мечтать и об "Оскаре". Но выиграть в четырех категориях и получить шесть статуэток – о таком я даже не смел думать", - рассказал он "Российской газете".