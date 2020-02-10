Турция продолжает переброску войск к Идлибу, сообщили СМИ

Направляемая в Идлиб бронетехника и персонал будут переданы в ведение командования турецких наблюдательных постов в Идлибе, сообщила газета.
По данным издания, конвой состоит из 30 грузовиков с бронетехникой, вооружением и боеприпасами.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла в феврале от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
* Запрещенная в России террористическая группировка.