В Самарской области нашли новый очаг африканской чумы свиней

САМАРА, 10 фев - РИА Новости. Очаг вируса африканской чумы свиней (АСЧ) выявили еще в одном районе Самарской области, сообщает управление Очаг вируса африканской чумы свиней (АСЧ) выявили еще в одном районе Самарской области, сообщает управление Россельхознадзора по региону.

Ранее ведомство информировало, что режим чрезвычайной ситуации был введен в Кошкинском районе Самарской области , где на территории охотхозяйства в январе от АЧС погибли шесть диких кабанов, в 11 населенных пунктах были уничтожены более 200 домашних животных.

"Еще один очаг африканской чумы свиней обнаружен на территории Самарской области. На этот раз вирус АЧС зафиксировали в Красноярском районе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на территории села Новый Буян погибли пять диких кабанов, содержащихся в условиях неволи. По результатам лабораторных исследований у всех пяти павших животных был выявлен ДНК вируса АЧС.

По информации ведомства, в настоящее время осуществляется купирование и ликвидация эпизоотического очага, в адрес губернатора Самарской области направлено представление о наложении ограничительных мероприятий в Красноярском районе.