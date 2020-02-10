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В Самарской области нашли новый очаг африканской чумы свиней
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РИА Новости

В Самарской области нашли новый очаг африканской чумы свиней

13:57 10.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСвиньи на ферме
Свиньи на ферме
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
САМАРА, 10 фев - РИА Новости. Очаг вируса африканской чумы свиней (АСЧ) выявили еще в одном районе Самарской области, сообщает управление Россельхознадзора по региону.
Ранее ведомство информировало, что режим чрезвычайной ситуации был введен в Кошкинском районе Самарской области, где на территории охотхозяйства в январе от АЧС погибли шесть диких кабанов, в 11 населенных пунктах были уничтожены более 200 домашних животных.
"Еще один очаг африканской чумы свиней обнаружен на территории Самарской области. На этот раз вирус АЧС зафиксировали в Красноярском районе", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на территории села Новый Буян погибли пять диких кабанов, содержащихся в условиях неволи. По результатам лабораторных исследований у всех пяти павших животных был выявлен ДНК вируса АЧС.
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По информации ведомства, в настоящее время осуществляется купирование и ликвидация эпизоотического очага, в адрес губернатора Самарской области направлено представление о наложении ограничительных мероприятий в Красноярском районе.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
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РоссельхознадзорСамарская областьПроисшествия
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