Москвич сымитировал в метро приступ от "опасной вирусной инфекции"

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. УВД на Московском метрополитене возбудило уголовное дело о хулиганстве в отношении нескольких человек, поднявших панику имитацией приступа, вызванного якобы вирусной инфекцией, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк
По ее словам, в вагоне электропоезда, следовавшего от станции "Полежаевская" до "Улицы 1905 года", молодой человек упал, имитируя внезапный приступ.
"При этом сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров. В дальнейшем ролик о произошедшем был размещен на одном из видеохостингов", - сказала Волк.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".
"Один из подозреваемых в хулиганских действиях задержан. Приняты меры к розыску соучастников", - добавила Волк.