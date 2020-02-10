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Москвич сымитировал в метро приступ от "опасной вирусной инфекции"
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РИА Новости

Москвич сымитировал в метро приступ от "опасной вирусной инфекции"

13:57 10.02.2020 (обновлено: 16:34 10.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип московского метро
Логотип московского метро
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Логотип московского метро. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. УВД на Московском метрополитене возбудило уголовное дело о хулиганстве в отношении нескольких человек, поднявших панику имитацией приступа, вызванного якобы вирусной инфекцией, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк
По ее словам, в вагоне электропоезда, следовавшего от станции "Полежаевская" до "Улицы 1905 года", молодой человек упал, имитируя внезапный приступ.
"При этом сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров. В дальнейшем ролик о произошедшем был размещен на одном из видеохостингов", - сказала Волк.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".
"Один из подозреваемых в хулиганских действиях задержан. Приняты меры к розыску соучастников", - добавила Волк.
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Ирина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваМосковский метрополитенПроисшествия
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