КНДР решила не отправлять делегацию на Мюнхенскую конференцию

БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Власти КНДР решили не отправлять свою делегацию на Мюнхенскую конференцию по безопасности, несмотря на первоначальное согласие, заявил глава МКБ Вольфганг Ишингер.
Ранее Ишингер сообщал, что на конференцию приглашен заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Сон Ген. Его приезд в Мюнхен мог стать первым случаем в истории Мюнхенской конференции, когда делегация КНДР принимает участие в мероприятии.
"Мы вели длительные зондирующие переговоры с северокорейской стороной, чтобы правительство Северной Кореи впервые приняло участие в конференции. То есть, они были приглашены. Нам сообщили, что замглавы МИД Северной Кореи прибудет", - заявил Ишингер на пресс-конференции.
По его словам, после этого организаторы составили конкретные планы его участия в дискуссии, "к сожалению, северокорейская сторона - я очень сожалею об этом, - отозвала свое решение". Он отметил, что участие КНДР было бы очень важным в свете проблематики ядерного нераспространения, добавив, что организаторы будут работать над тем, чтобы северокорейская делегация в будущем все же прибыла в Мюнхен.
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Мюнхенская конференция по безопасности, 56-я по счету, пройдет в Баварии 14-16 февраля. Как ожидают организаторы, в конференции примут участие более 800 делегатов, в том числе порядка 150 высокопоставленных.