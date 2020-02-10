КНДР решила не отправлять делегацию на Мюнхенскую конференцию

Ранее Ишингер сообщал, что на конференцию приглашен заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Сон Ген. Его приезд в Мюнхен мог стать первым случаем в истории Мюнхенской конференции, когда делегация КНДР принимает участие в мероприятии.

"Мы вели длительные зондирующие переговоры с северокорейской стороной, чтобы правительство Северной Кореи впервые приняло участие в конференции. То есть, они были приглашены. Нам сообщили, что замглавы МИД Северной Кореи прибудет", - заявил Ишингер на пресс-конференции.

По его словам, после этого организаторы составили конкретные планы его участия в дискуссии, "к сожалению, северокорейская сторона - я очень сожалею об этом, - отозвала свое решение". Он отметил, что участие КНДР было бы очень важным в свете проблематики ядерного нераспространения, добавив, что организаторы будут работать над тем, чтобы северокорейская делегация в будущем все же прибыла в Мюнхен.