В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз

Задержание водителя, за которым числится более 2 тысяч нарушений ПДД

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД

"Сотрудниками дорожно-патрульной службы задержан и привлечен к ответственности водитель, за которым числится более двух тысяч нарушений в области безопасности дорожного движения", — приведены в релизе слова начальника пресс-службы Владимира Васенина.

По его словам, сотрудниками дорожно-патрульной службы в районе 12-го километра Рублево-Успенского шоссе для проверки документов был остановлен BMW под управлением 34-летнего жителя столицы. Выяснилось, что у его прав истек срок действия. Полицейские предложили мужчине выйти из машины, так как он ранее был отстранен от управления, а машина подлежала помещению на специализированную стоянку. Однако водитель не выполнил законных требований полицейских и заблокировал двери автомобиля. Полицейским пришлось разбить стекло передней двери, чтобы задержать мужчину.

© ГУ МВД по г. Москва Задержание водителя, за которым числится более 2 тысяч нарушений ПДД © ГУ МВД по г. Москва Задержание водителя, за которым числится более 2 тысяч нарушений ПДД

"Проведенной проверкой установлено, что водителем ранее было совершено 2126 дорожно-транспортных нарушений. Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в отдел полиции "Барвихинское" Одинцовского района Московской области, где за неповиновение законному требованию сотрудника полиции в отношении него был составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП Российской Федерации, а также 184 административных протокола по статье 20.25 КоАП Российской Федерации "Уклонение от исполнения административного наказания", — добавил Васенин.