Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-10T17:55+0300
https://ria.ru/20200210/1564500311.html
В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564512454_11:0:1990:1113_1036x0_80_0_0_d20b84c814bec496e41a0b8c4481ccd9.jpg
РИА Новости

В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз

13:52 10.02.2020 (обновлено: 17:55 10.02.2020)
52097
© ГУ МВД по г. МоскваЗадержание водителя, за которым числится более 2 тысяч нарушений ПДД
Задержание водителя, за которым числится более 2 тысяч нарушений ПДД
© ГУ МВД по г. Москва
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
"Сотрудниками дорожно-патрульной службы задержан и привлечен к ответственности водитель, за которым числится более двух тысяч нарушений в области безопасности дорожного движения", — приведены в релизе слова начальника пресс-службы Владимира Васенина.
Тише едешь, меньше платишь: штрафы за нарушения ПДД ужесточат
31 января, 18:33Слышали новость
Тише едешь, меньше платишь: штрафы за нарушения ПДД ужесточат
По его словам, сотрудниками дорожно-патрульной службы в районе 12-го километра Рублево-Успенского шоссе для проверки документов был остановлен BMW под управлением 34-летнего жителя столицы. Выяснилось, что у его прав истек срок действия. Полицейские предложили мужчине выйти из машины, так как он ранее был отстранен от управления, а машина подлежала помещению на специализированную стоянку. Однако водитель не выполнил законных требований полицейских и заблокировал двери автомобиля. Полицейским пришлось разбить стекло передней двери, чтобы задержать мужчину.
© ГУ МВД по г. МоскваЗадержание водителя, за которым числится более 2 тысяч нарушений ПДД
Задержание водителя, за которым числится более 2 тысяч нарушений ПДД
© ГУ МВД по г. Москва
Задержание водителя, за которым числится более 2 тысяч нарушений ПДД
"Проведенной проверкой установлено, что водителем ранее было совершено 2126 дорожно-транспортных нарушений. Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в отдел полиции "Барвихинское" Одинцовского района Московской области, где за неповиновение законному требованию сотрудника полиции в отношении него был составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП Российской Федерации, а также 184 административных протокола по статье 20.25 КоАП Российской Федерации "Уклонение от исполнения административного наказания", — добавил Васенин.
Мужчина административно арестован судом на семь суток за неуплату штрафов в установленный срок.
391501311612
Обсудить 27
ГИБДД МВД РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Вот это что? Одним руки крутят за какие то 3км/ч превышения, а другим все законы до одного места. И чем занимаются правоохранители?
10 февраля, 14:19
Александр Невский
71030031
Интересно, а когда у него была 1000 нарушений или 100 нарушений почему не арестовали а неуплату штрафов ? Очевидно что 100 не оплаченных штрафов должно давать полиции такое право и обязывать к этому.
10 февраля, 14:02
ВВВладимир В
7701002
Рекомендуем
Руки в наручниках
В Москве задержали сообщников пранкера за розыгрыш с "коронавирусом"
Дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство в районе Владивостока
Разработчик рассказал о возможностях С-500
Бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве Александр Дрыманов
Прокурор запросил 16 лет колонии для генерала СК Дрыманова
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
Президент США Дональд Трамп
Трамп уволил "главного украинского силовика": это только начало мести
Аудитория в университете
Глава Минобрнауки рассказал, какие вузы попадут под сокращение
Самые последние шерстистые мамонты на Земле жили на острове Врангеля
Ученые выяснили, от чего вымерли последние мамонты на Земле
Кадр из видео к песне Frau & Mann группы LINDEMANN
"Шахтерам покажите": пост Лободы о тяжелой работе возмутил подписчиков
Судебное заседание по делу организации Сеть (признана террористической и запрещенна в РФ)
Семь фигурантов дела "Сети"* получили от шести до 18 лет колонии
Столкновение катеров на Пхукете
Погибшие в Таиланде дети приехали из Челябинска с бабушкой
Момент столкновения двух катеров в Таиланде
Опубликовано видео момента столкновения катеров в Таиланде
Конвой турецкой военной техники движется в направлении города Идлиб. 10 февраля 2020
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Девушка со смартфоном и банковской картой
Россиянам рассказали о новом способ кражи денег со счетов
Американский танк Abrams
Американское СМИ назвало препятствие для победы в "войне с Россией"
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
В Китае успешно проверили российские тест-системы на коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Amazon хочет допросить Трампа в рамках дела о тендере Пентагона
03:31Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
01:33Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
01:31Мадуро обвинил США и Колумбию в теракте на севере страны
01:29В США заявили о сближении российских спутников с американским
Лента новостейМолния