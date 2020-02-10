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В Минздраве назвали процент "тихих алкоголиков" в России
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РИА Новости

В Минздраве назвали процент "тихих алкоголиков" в России

13:52 10.02.2020 (обновлено: 16:01 10.02.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБокал с игристым вином
Бокал с игристым вином
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, какой процент населения может считаться "скрытыми алкоголиками".
По его словам, около трети населения в любой популяции злоупотребляют спиртными напитками, но не обращаются при этом ни к наркологам, ни к врачам. Многие из "тихих алкоголиков" умирают от "внезапной остановки сердца", хотя летального исхода можно было бы избежать, если бы человек вовремя обратился к специалистам и перестал пить, считает врач.

"Что такое злоупотребление алкоголем? Это одна рюмка, 50 миллилитров крепкого алкоголя в течение месяца каждый день. Через месяц такого употребления печеночный маркер покажет, что человек злоупотребляет", — сказал Брюн в эфире шоу "Поздняков" на телеканале НТВ.

Нарколог заметил, что среди употребляющих алкоголь больше мужчин, чем женщин, — в пропорции четыре к одному.
"Мужчины вообще ведут себя иначе, они все время ищут какой-то новизны, у них потребность менять свое психическое состояние более обостренная", — добавил Брюн.
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Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Евгений БрюнОбщество
Популярные комментарии
И чё? Все должны быть трезвыми, не курить, ходить строем, играть в хоккей, не получать зарплату и пенсии. Основные ваши пожелания все перечислил? Достали уже со своими заботами о нас.
10 февраля, 15:32
Леонид
811211934
злоупотребление алкоголем это прием его внутрь. в любом количестве.
10 февраля, 14:24
СОСистемная Ошибка
60911238
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