В Минздраве назвали процент "тихих алкоголиков" в России

По его словам, около трети населения в любой популяции злоупотребляют спиртными напитками, но не обращаются при этом ни к наркологам, ни к врачам. Многие из "тихих алкоголиков" умирают от "внезапной остановки сердца", хотя летального исхода можно было бы избежать, если бы человек вовремя обратился к специалистам и перестал пить, считает врач.