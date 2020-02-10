В Минздраве назвали процент "тихих алкоголиков" в России

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, какой процент населения может считаться "скрытыми алкоголиками".
По его словам, около трети населения в любой популяции злоупотребляют спиртными напитками, но не обращаются при этом ни к наркологам, ни к врачам. Многие из "тихих алкоголиков" умирают от "внезапной остановки сердца", хотя летального исхода можно было бы избежать, если бы человек вовремя обратился к специалистам и перестал пить, считает врач.
"Что такое злоупотребление алкоголем? Это одна рюмка, 50 миллилитров крепкого алкоголя в течение месяца каждый день. Через месяц такого употребления печеночный маркер покажет, что человек злоупотребляет", — сказал Брюн в эфире шоу "Поздняков" на телеканале НТВ.
Нарколог заметил, что среди употребляющих алкоголь больше мужчин, чем женщин, — в пропорции четыре к одному.
"Мужчины вообще ведут себя иначе, они все время ищут какой-то новизны, у них потребность менять свое психическое состояние более обостренная", — добавил Брюн.