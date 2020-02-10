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Российская экономика может нарастить темпы роста, считает Кудрин
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РИА Новости

Российская экономика может нарастить темпы роста, считает Кудрин

13:52 10.02.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Последствия коронавируса могут обойтись экономике РФ в 0,1-0,2 процентных пункта роста, но за счет других возможностей этих потерь можно избежать и даже нарастить темпы роста, заявил журналистам глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
"На темпах экономического роста это скажется, но незначительно: в пределах одного-двух десятых… В одном чем-то мы потеряем, но есть другие возможности", - сказал Кудрин, отвечая на вопрос о возможных последствиях коронавируса для экономики РФ.
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"Если правительство на других факторах попытается нарастить потенциал - а сегодня известно, что есть большие свободные ресурсы, частные в том числе, которые не инвестируются в полной мере, если вдруг произойдет перелом настроения, а он может произойти независимо от этого вируса, - то мы тогда можем нарастить темпы роста, несмотря на вирус", - сказал Кудрин.
Китайская экономика, по словам Кудрина, сейчас находится в шоковом состоянии: спад производства в некоторых ее отраслях доходит до 50%. К концу года, по прогнозу главы Счетной палаты, ситуация несколько восстановится, но спад все равно будет очевиден.
"Это отразится на нефти - мы уже видим. Поэтому на доходах (бюджета РФ – ред.) это тоже отразится, даже если к концу года восстановятся объемы потребления нефти. Но, скорее всего, до конца года в годовом выражении они уже не восстановятся, они будут меньше, чем в прошлом году. Это скажется на ценах и на доходах нашей страны", - добавил Кудрин.
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Распространение нового коронавирусаАлексей КудринРоссияЭкономика
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