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Туризм
2020-02-10T16:57+0300
https://ria.ru/20200210/1564500139.html
Выяснилось, сколько туристов отдыхают на термальных курортах Турции
https://cdn22.img.ria.ru/images/155277/15/1552771522_0:85:1620:996_1036x0_80_0_0_415655ff63cc347de84ab990aacc8606.jpg
РИА Новости

Выяснилось, сколько туристов отдыхают на термальных курортах Турции

16:57 10.02.2020
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CC BY 2.0 / Jorge Franganillo / GöcekГечек, Турция
Гечек, Турция
CC BY 2.0 / Jorge Franganillo / Göcek
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Выяснилось, сколько россиян в прошлом году отдохнули на термальных курортах Турции, сообщает АТОР.
В прошлом году термальные курорты Турции привлекли около 100 тысяч отдыхающих из России. Это на четверть больше, чем в 2018 году, рассказал президент Ассоциации термального и медицинского туризма страны (TESTUD) Явуз Йылык.
В Турции более 1500 термальных источников, самые востребованные — в Бурсе, Измире, Памуккале и Даламане. Многие курорты расположены на побережье, что позволяет совмещать пляжный и экскурсионный отдых с оздоровительным, сказал эксперт.
Безвизовый режим, невысокие цены и отсутствие языкового барьера также делают привлекательным для русскоязычных туристов этот вид отдыха.
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