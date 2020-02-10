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В Греции выявили 12 миллиардов евро неуплаченных налогов
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РИА Новости

В Греции выявили 12 миллиардов евро неуплаченных налогов

13:49 10.02.2020
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© РИА Новости / СомовАфины
Афины
© РИА Новости / Сомов
Афины. Архивное фото
АФИНЫ, 10 фев – РИА Новости. Независимое управление государственных доходов (AADE) Греции в 2016-2019 годах обнаружило более 7,4 тысячи случаев уклонения от уплаты налогов на крупные суммы и невыплаты задолженности перед государством на общую сумму 12 миллиардов евро, сообщает газета "Нафтемпорики".
В частности, за четырехлетний период служба налоговой проверки выявила более 800 случаев уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 1,75 миллиарда евро. Все данные были переданы в Управление по борьбе легализацией доходов от преступной деятельности, пишет издание.
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Кроме того, за тот же период AADE направили в Управление по борьбе с отмыванием денег более 6,4 тысячи заявлений о дополнительном расследовании возможности отмывания "черных" денег в крупных размерах. Эти доклады касались неуплаты долгов государству на общую сумму 10,4 миллиарда евро. Помимо этого, в период 2016–2019 годов были направлены компетентным органам данные более 4150 налогоплательщиков, обвиняемых в отмывании денег, добавляет газета.
Власти Греции называли уклонение от уплаты налогов, наряду с коррупцией и кумовством, одной из причин долгового кризиса, начавшегося в 2008 году. В 2010 году властям Греции были передан так называемый "список Лагард" с именами более 2 тысяч богатых греческих вкладчиков в швейцарском отделении банка HSBC. Список был передан занимавшей пост главы минфина Франции Кристин Лагард, а скандал вокруг него стал одним из крупнейших в Греции за последние годы, поскольку из списка исчезли имена родственников политиков.
"Список Лагард" был составлен на основе данных 24 тысяч клиентов банка, которые скрыли доходы от налогов во Франции, Италии, Великобритании, США. Эти данные украл бывший программист женевского отделения банка HSBC Эрве Фальчиани. В декабре 2015 года он передал правительству Греции данные о "сотнях тысяч подозрительных банковских операций".
Наведение порядка со сбором налогов было одним из требований международных кредиторов при предоставлении кредитов.
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