В Бразилии обнаружен вирус с неизвестными науке генами

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Ученые обнаружили в Бразилии новый вирус, ДНК которого на 90 процентов состоит из неизвестных науке генов. Результаты открытия опубликованы на сайте препринтов bioRxiv.
Вирус выявлен в искусственном озере Пампулья в бразильском городе Белу-Оризонти. Его не очень сложный геном практически полностью состоит из неизвестных науке генов. Авторы назвали новый вирус Yaravirus brasiliensis в честь водяной нимфы Яры из мифологии народов Южной Америки.
Ученые предполагают, что они столкнулись с первым случаем неизвестной изолированной группы вирусов или отдаленным видом гигантского вируса, который эволюционировал в уменьшенную форму.
Открытые лишь в XXI веке гигантские вирусы достигают размеров, сравнимых с бактериальной клеткой. Свое название они получили из-за их огромных капсидов — белковых оболочек, которые инкапсулируют вирионы — вирусные частицы. Они имеют и ДНК соответствующей длины, которая превышает 200 тысяч пар оснований и часто содержит так называемые орфанные, или сиротские гены (ORFan), не встречающиеся больше ни у одной группы организмов.
Сложные геномы дают возможность гигантским вирусам синтезировать белки и, следовательно, выполнять репарацию, репликацию, транскрипцию и трансляцию ДНК. До их открытия считалось, что вирусы не обладают такими способностями, так как являются инертными существами, способными только заражать своих хозяев. Все известные гигантские вирусы являются паразитами амеб.
10 сентября 2019, 03:21РИА НаукаУченые заявили, что нашли механизм, обезвреживающий вирус иммунодефицита
И хотя размер нового микроорганизма существенно меньше, чем у гигантских вирусов, — около 80 нанометров — он также паразитирует на амебах, а его геном практически полностью орфанный: 68 его генов (больше 90 процентов) не находят аналогов ни у одного известного организма и лишь шесть отдалено схожи с известными науке.
"Это связано с тем, что вирус представляет собой новую линию амебного вируса с удивительным происхождением и филогенией", — приводятся в пресс-релизе слова одного из руководителей исследования Йонатаса Абрахао (Jônatas Abrahão) из Федерального университета Минас-Жерайс в Бразилии.
Ученые проанализировали более восьми с половиной тысяч метагеномов, но так и не нашли среди них вирусы, родственные новому микроорганизму. Как и прочие вирусы этой группы, он представлен двухцепочечной ДНК, длина которой составляет 44 900 пар оснований и содержит 74 кодирующих фрагмента.
"Используя стандартные протоколы, наш самый первый генетический анализ не смог обнаружить какие-либо узнаваемые последовательности капсида или другие классические вирусные гены в яравирусе", — объясняют Йонатас Абрахао и второй руководитель исследования Бернар Ла Скола (Bernard La Scola) из Университета Экс-Марсель во Франции.
По официальным метагеномным протоколам, яравирус даже нельзя признать вирусным агентом, потому что он не имеет с ними явного сходства. Ученые пока не могут сказать, чем же он является на самом деле — представителем совершенно новой группы или потомком гигантского вируса, который каким-то образом эволюционировал в уменьшенную форму.
"Количество неизвестных белков, составляющих частицы яравируса, отражает изменчивость, существующую в вирусном мире, и то, какое количество новых вирусных геномов еще предстоит открыть", — заключают авторы.
31 января, 12:27Японские ученые смогли выделить геном нового коронавируса