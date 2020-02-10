Специальный летный отряд "Россия" отказался от иска к "Аэрофлоту"

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску Специального летного отряда (СЛО) "Россия" управделами президента РФ, требовавшего взыскать около 46 миллионов рублей с авиакомпании " Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску Специального летного отряда (СЛО) "Россия" управделами президента РФ, требовавшего взыскать около 46 миллионов рублей с авиакомпании " Аэрофлот ".

Как следует из опубликованного определения суда, производство по делу прекращено в связи с отказом истца от заявленных требований. Иск поступил в суд 20 декабря, его основания не сообщались.

Портал госзакупок в октябре информировал, что СЛО "Россия" планирует заключить с "Аэрофлотом" контракт на перевозку до конца 2020 года высших должностных лиц и официальных делегаций.

Заявку на соответствующий тендер с начальной (максимальной) стоимостью контракта 6,79 миллиарда рублей подал только "Аэрофлот". Заявка была признана "соответствующей требованиям".

В сообщении на портале госзакупок отмечалось, что "участник, с которым планируется заключить контракт - публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии".