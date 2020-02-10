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Специальный летный отряд "Россия" отказался от иска к "Аэрофлоту"
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РИА Новости

Специальный летный отряд "Россия" отказался от иска к "Аэрофлоту"

13:47 10.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску Специального летного отряда (СЛО) "Россия" управделами президента РФ, требовавшего взыскать около 46 миллионов рублей с авиакомпании "Аэрофлот".
Как следует из опубликованного определения суда, производство по делу прекращено в связи с отказом истца от заявленных требований. Иск поступил в суд 20 декабря, его основания не сообщались.
Портал госзакупок в октябре информировал, что СЛО "Россия" планирует заключить с "Аэрофлотом" контракт на перевозку до конца 2020 года высших должностных лиц и официальных делегаций.
Заявку на соответствующий тендер с начальной (максимальной) стоимостью контракта 6,79 миллиарда рублей подал только "Аэрофлот". Заявка была признана "соответствующей требованиям".
В сообщении на портале госзакупок отмечалось, что "участник, с которым планируется заключить контракт - публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии".
СЛО "Россия" управделами каждый год проводит такие закупки. В прошлые годы контракты также получал "Аэрофлот".
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Специальный летный отряд "Россия"АэрофлотМоскваРоссияЭкономика
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