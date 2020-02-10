Песков: в приказе о контактах ученых с иностранцами не было запретов

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отмену приказа Минобрнауки о контактах российских ученых с иностранными коллегами, заявил, что предыдущий кабмин уже давал пояснения по приказу, который не обозначал каких-либо запретов и ограничений.
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что приказ министерства науки и высшего образования, регламентирующий контакты российских ученых с иностранными коллегами, отменен.
"Если вы помните, объяснение насчет вот этого, наверное, неудачного приказа или рекомендации - я уж не знаю, как это называлось - давал еще предыдущий министр, который пояснил, что это никоим образом не означало какого-либо запрета или ограничений на контакты российских ученых с их зарубежными коллегами. Вот из этого мы и исходим. А то, что новым министром подчеркивается, что об этом не может быть и речи - это позитивный факт", - сказал журналистам Песков.
Ранее газета "Троицкий вариант" опубликовала сканы приказа Минобрнауки, согласно которому на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых. Кроме того, о таких встречах необходимо письменно уведомлять руководство научных организаций за пять дней, а после встречи – представлять отчет с описанием разговора и сканами паспортов участников беседы. Утверждается, что приказ был разослан в июле. Позднее Минобрнауки сообщило, что документ носит рекомендательный характер.
В декабре экс-глава ведомства Михаил Котюков заявлял, что министерство работает над совершенствованием этого приказа.