Песков: в приказе о контактах ученых с иностранцами не было запретов

"Если вы помните, объяснение насчет вот этого, наверное, неудачного приказа или рекомендации - я уж не знаю, как это называлось - давал еще предыдущий министр, который пояснил, что это никоим образом не означало какого-либо запрета или ограничений на контакты российских ученых с их зарубежными коллегами. Вот из этого мы и исходим. А то, что новым министром подчеркивается, что об этом не может быть и речи - это позитивный факт", - сказал журналистам Песков.