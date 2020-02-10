Небензя призвал Киев исполнять Минские соглашения

ООН, 10 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Украине следует приступить к исполнению минских соглашений, а не возвращаться к вопросу о возможном вводе миротворцев ООН в Донбасс, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя

В декабре новый посол Украины в США, бывший постпред страны при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев может вынести на рассмотрение Совета Безопасности вопрос миротворческой миссии в Донбассе.

"Самое лучшее, что могла бы Украина сделать, это вернуться не к вопросу о миссии ООН на Украине, а к выполнению минских соглашений, которые кодифицированы резолюцией Совета Безопасности 2202 и которые являются единственной и безальтернативной основой для урегулирования внутриукраинского конфликта", - сказал Небензя.

По его словам, Украина время от времени будирует вопрос о необходимости отправки в Донбасс ооновской миссии в своей интерпретации. "Мы считаем, что надо не об этом думать, а о том, как выполнить последовательные положения минских соглашений, где все четко прописано", - указал постпред.

"Мы все время говорим нашим партнерам в СБ одну простую вещь, которую они слышат, но слушать не хотят. Во всех других конфликтах - Афганистан, Сирия, Йемен, Ливия - главный посыл, который международное сообщество и Совет Безопасности даёт сторонам конфликта: вы должны сесть за стол переговоров и договориться, это прежде всего ваше дело, а мы как международное сообщество можем вам только в этом помочь", - рассказал Небензя.

"Вот только в отношении украинского конфликта наши западные партнёры почему-то такого подхода не придерживаются, а украинская власть категорически отказывается садиться за стол переговоров с представителями Донбасса, переиначивая всё и пытаясь выдать это за конфликт Украины с Россией", - указал он.

По словам Небензи, пока украинские власти не захотят говорить со своим собственным населением, большого прогресса не будет и никакая миссия ООН на Украине этот прогресс не обеспечит.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Как указал Небензя, российский проект резолюции "на столе". "Других резолюций мы не предлагали, и не видим перспектив для их принятия", - заявил постпред.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.