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2020-02-10T14:12+0300
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Небензя призвал Киев исполнять Минские соглашения
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РИА Новости

Небензя призвал Киев исполнять Минские соглашения

13:44 10.02.2020 (обновлено: 14:12 10.02.2020)
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© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© POOL
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 10 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Украине следует приступить к исполнению минских соглашений, а не возвращаться к вопросу о возможном вводе миротворцев ООН в Донбасс, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
В декабре новый посол Украины в США, бывший постпред страны при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев может вынести на рассмотрение Совета Безопасности вопрос миротворческой миссии в Донбассе.
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"Самое лучшее, что могла бы Украина сделать, это вернуться не к вопросу о миссии ООН на Украине, а к выполнению минских соглашений, которые кодифицированы резолюцией Совета Безопасности 2202 и которые являются единственной и безальтернативной основой для урегулирования внутриукраинского конфликта", - сказал Небензя.
По его словам, Украина время от времени будирует вопрос о необходимости отправки в Донбасс ооновской миссии в своей интерпретации. "Мы считаем, что надо не об этом думать, а о том, как выполнить последовательные положения минских соглашений, где все четко прописано", - указал постпред.
"Мы все время говорим нашим партнерам в СБ одну простую вещь, которую они слышат, но слушать не хотят. Во всех других конфликтах - Афганистан, Сирия, Йемен, Ливия - главный посыл, который международное сообщество и Совет Безопасности даёт сторонам конфликта: вы должны сесть за стол переговоров и договориться, это прежде всего ваше дело, а мы как международное сообщество можем вам только в этом помочь", - рассказал Небензя.
"Вот только в отношении украинского конфликта наши западные партнёры почему-то такого подхода не придерживаются, а украинская власть категорически отказывается садиться за стол переговоров с представителями Донбасса, переиначивая всё и пытаясь выдать это за конфликт Украины с Россией", - указал он.
По словам Небензи, пока украинские власти не захотят говорить со своим собственным населением, большого прогресса не будет и никакая миссия ООН на Украине этот прогресс не обеспечит.
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Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
Как указал Небензя, российский проект резолюции "на столе". "Других резолюций мы не предлагали, и не видим перспектив для их принятия", - заявил постпред.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВасилий НебензяООНУкраинаВ мире
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