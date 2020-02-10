Посол Италии прокомментировал итоги конференции в Берлине по Ливии

"Мы довольны итогами (международной конференции по Ливии в Берлине - ред.), но не их реализацией. Думаю, что нам надо ввести реальный запрет на экспорт оружия в Ливию, поскольку если мы продолжим подпитывать внутренние столкновения между различными фракциями, когда ими пытаются манипулировать внешние силы, мы никогда не придем к окончательному урегулированию, коим является политическое решение и новое конституционное или политическое соглашение, которое может привести к созданию нового действенного ливийского правительства, работающих единых институтов", - сказал Терраччано в интервью телеканалу "Россия 24".

Посол подчеркнул, что это не простая задача, но "единственное возможное решение".

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.

Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.