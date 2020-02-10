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2020-02-10T13:43+0300
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Посол Италии прокомментировал итоги конференции в Берлине по Ливии
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РИА Новости

Посол Италии прокомментировал итоги конференции в Берлине по Ливии

13:43 10.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики Паскуале Терраччано
Чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики Паскуале Терраччано
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики Паскуале Терраччано. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Рим доволен итогами берлинской конференции по Ливии, но не их реализацией, нужен реальный запрет на экспорт оружия в страну, заявил посол Италии в России Паскуале Терраччано.
"Мы довольны итогами (международной конференции по Ливии в Берлине - ред.), но не их реализацией. Думаю, что нам надо ввести реальный запрет на экспорт оружия в Ливию, поскольку если мы продолжим подпитывать внутренние столкновения между различными фракциями, когда ими пытаются манипулировать внешние силы, мы никогда не придем к окончательному урегулированию, коим является политическое решение и новое конституционное или политическое соглашение, которое может привести к созданию нового действенного ливийского правительства, работающих единых институтов", - сказал Терраччано в интервью телеканалу "Россия 24".
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В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара.
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Паскуале ТеррачаноКонференция по Ливии в БерлинеЛивияИталияВ мире
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