Небензя рассказал о сдержанности российских дипломатов в ООН

ООН, 10 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Постпред РФ при ООН Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал о рамках, за которые российские дипломаты не выходят во время споров в стенах Организации Объединенных Наций

Говоря о противоречиях, которые возникают периодически между Россией и зарубежными партнерами в ООН, Небензя отметил, что "в последние несколько лет, была изобретена новая схема, нацеленная против" РФ и ряда других стран. "Если охарактеризовать ее двумя словами – это метод "highly likely" ("весьма вероятно" - ред.). Сейчас достаточно просто повесить ярлык, обвинить какую-либо страну (и часто это Россия) в каком-нибудь прегрешении и дальше не утруждать себя доказательствами", - сказал Небензя в интервью РИА Новости.

Он назвал такую линию "очень дешевым с точки зрения затрат и во всех смыслах этого слова способом ведения психологической войны".

"Еще один элемент, который появился не так давно, но активно сейчас продвигается нашими коллегами под маской укрепления многосторонности – это так называемый мировой порядок, основанный на правилах. Это лукавая формула. Она подменяет собой международное право, кодифицированное в том числе в Уставе ООН", - отметил Небензя. "А за словами о порядке, основанном на правилах, мы видим попытки группы государств установить порядки, которые угодны им и не обязательно являются консенсусом мирового сообщества. Эти тенденции я, конечно, вижу отчетливо", - указал постпред.

Небензя отметил, что в СБ ООН случаются заседания, когда градус конфронтации бывает достаточно высоким. Однако, гораздо больше, по его словам, заседаний, где конфронтации нет.