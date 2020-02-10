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2020-02-10T14:11+0300
https://ria.ru/20200210/1564499518.html
Небензя рассказал о сдержанности российских дипломатов в ООН
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РИА Новости

Небензя рассказал о сдержанности российских дипломатов в ООН

13:41 10.02.2020 (обновлено: 14:11 10.02.2020)
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© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкВасилий Небензя
Василий Небензя
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 10 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал о рамках, за которые российские дипломаты не выходят во время споров в стенах Организации Объединенных Наций.
Говоря о противоречиях, которые возникают периодически между Россией и зарубежными партнерами в ООН, Небензя отметил, что "в последние несколько лет, была изобретена новая схема, нацеленная против" РФ и ряда других стран. "Если охарактеризовать ее двумя словами – это метод "highly likely" ("весьма вероятно" - ред.). Сейчас достаточно просто повесить ярлык, обвинить какую-либо страну (и часто это Россия) в каком-нибудь прегрешении и дальше не утруждать себя доказательствами", - сказал Небензя в интервью РИА Новости.
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Он назвал такую линию "очень дешевым с точки зрения затрат и во всех смыслах этого слова способом ведения психологической войны".
"Еще один элемент, который появился не так давно, но активно сейчас продвигается нашими коллегами под маской укрепления многосторонности – это так называемый мировой порядок, основанный на правилах. Это лукавая формула. Она подменяет собой международное право, кодифицированное в том числе в Уставе ООН", - отметил Небензя. "А за словами о порядке, основанном на правилах, мы видим попытки группы государств установить порядки, которые угодны им и не обязательно являются консенсусом мирового сообщества. Эти тенденции я, конечно, вижу отчетливо", - указал постпред.
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Небензя отметил, что в СБ ООН случаются заседания, когда градус конфронтации бывает достаточно высоким. Однако, гораздо больше, по его словам, заседаний, где конфронтации нет.
Отвечая на вопрос о том, есть ли у российских дипломатов в ООН некие рамки, которые Москва никогда не будет переступать в споре с зарубежными партнерами, Небензя заявил: "Мы никогда не переходим ни на хамство, ни на унижение своих партнеров". "Мы никогда никого не задираем. Мы стараемся быть объективными и честными и говорить, во-первых, правду, но, во-вторых, не оставлять без ответа те инсинуации, которые раздаются в наш адрес, не переходя за рамки дипломатического языка", - заключил он.
Читайте полный текст интервью >>
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Василий НебензяСовет Безопасности ООНООНРоссияВ мире
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