Роскомнадзор предупредил о рассылке ложных писем от его имени

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Роскомнадзор предупредил о рассылке ложных писем от имени ведомства о необходимости подачи уведомления об обработке персональных данных.

"В последнее время по сообщению ряда операторов персональных данных участились случаи массовой рассылки информационных писем о необходимости подачи уведомления об обработке персональных данных. В связи с этим при получении официальных писем из Роскомнадзора просим обращать особое внимание на электронный адрес отправителя. Все электронные адреса Роскомнадзора оканчиваются на @rkn.gov.ru", - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что основной предмет рассылки заключается в информировании операторов об административной ответственности, предусмотренной положениями статьи 13.11 КоАП РФ с максимальным штрафом в размере до 300 тысяч рублей, и возможных внеплановых проверках в случае непредставления уведомлений об обработке персональных данных или разработки пакета документов по обработке и защите персональных данных.

"Обращаем внимание, что операторы до начала обработки персональных данных обязаны уведомить Роскомнадзор о своем намерении осуществлять обработку персональных данных. В случае, если деятельность оператора подпадает под исключения, предусмотренные положениями п. 1-9 ч. 2 ст. 22 федерального закона "О персональных данных", уведомление об обработке персональных данных может не представляться", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

Кроме того, отмечает Роскомнадзор, административная ответственность за непредставление уведомления об обработке персональных данных установлена не положениями статьи 13.11 КоАП РФ, как указано в подобных письмах, а положениями статьи 19.7 КоАП РФ с максимальным штрафом до 5 тысяч рублей.

Роскомнадзор также обращает внимание на то, что основания для проведения внеплановой проверки регламентированы постановлением правительства РФ "Об утверждении правил организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных".