Пресс-конференция о фудшеринге

Участники:
- первый заместитель председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной Думы РФ Николай ВАЛУЕВ;
- член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы РФ Сергей ВОСТРЕЦОВ;
- президент Благотворительного фонда "Фонд продовольствия "Русь" Юлиа НАЗАРОВА;
- руководитель направления устойчивого развития Danone в России и СНГ Василий ФОКИН;
- директор по связям с общественностью ГК "Эколайн" Елена ВИШНЯКОВА;
- заместитель председателя Комитета по экологии РОО "Деловая Россия" Наталья БЕЛЯЕВА.
Мероприятие посвящено законодательным поправкам в Налоговый кодекс РФ в части налогообложения товарных пожертвований. В случае их принятия производители и торговые сети смогут отправлять остатки нераспроданных товаров на благотворительность без выплаты налогов.
Сколько продуктов попадает на помойки? Какой вредоносный эффект наносят они экологии при разложении? Почему компании предпочитают выкидывать тонны еды, а не отдавать ее малоимущим? Кто сможет обеспечить контроль за раздачей бесплатной еды?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- первый заместитель председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной Думы РФ Николай ВАЛУЕВ;
- член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы РФ Сергей ВОСТРЕЦОВ;
- президент Благотворительного фонда "Фонд продовольствия "Русь" Юлиа НАЗАРОВА;
- руководитель направления устойчивого развития Danone в России и СНГ Василий ФОКИН;
- директор по связям с общественностью ГК "Эколайн" Елена ВИШНЯКОВА;
- заместитель председателя Комитета по экологии РОО "Деловая Россия" Наталья БЕЛЯЕВА.
Мероприятие посвящено законодательным поправкам в Налоговый кодекс РФ в части налогообложения товарных пожертвований. В случае их принятия производители и торговые сети смогут отправлять остатки нераспроданных товаров на благотворительность без выплаты налогов.
Сколько продуктов попадает на помойки? Какой вредоносный эффект наносят они экологии при разложении? Почему компании предпочитают выкидывать тонны еды, а не отдавать ее малоимущим? Кто сможет обеспечить контроль за раздачей бесплатной еды?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/