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2020-02-10T13:38+0300
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Нападение на журналистку в Грозном — не вопрос Кремля, заявил Песков
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РИА Новости

Нападение на журналистку в Грозном — не вопрос Кремля, заявил Песков

13:38 10.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину в грозненской гостинице - это вопрос для реагирования правоохранительных органов, а не Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
В четверг сайт "Новой газеты" сообщил о нападении на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину у входа в гостиницу "Континент" в Грозном. Отмечалось, что нападение якобы совершили неизвестные мужчины и женщины.
"Это не совсем вопрос Кремля, это вопрос правоохранительных органов, которые должны предпринять следственные действия", - сказал Песков в ответ на вопрос, есть ли мнение в Кремле относительно ситуации с избиением журналистки в Грозном и как это дело будут расследовать.
В ответ на вопрос, не беспокоит ли Кремль, что это не первое нападение на журналистов в Чеченской республике, Песков подчеркнул, что " в любом случае, это вопрос для реагирования правоохранительных органов".
Полиция Грозного проводит проверку по факту инцидента, сообщили в пятницу в УМВД по Грозному. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал к незамедлительному расследованию нападения на журналистку (уже после того, как полиция начала соответствующую проверку).
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал избиение Милашиной и Дубровиной в Грозном "своеобразной историей" и отметил, что сотрудники СЖР сейчас выясняют обстоятельства произошедшего. В Союзе также заявили, что возмущены нападением на журналистку.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
7 февраля, 10:57
Полиция Грозного проверит обстоятельства инцидента с журналисткой
845019
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Арлем ДезирСоловьев Владимир (журналист)Елена МилашинаНовая газетаСоюз журналистов РоссииГрозныйРоссияПроисшествия
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