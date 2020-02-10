Нападение на журналистку в Грозном — не вопрос Кремля, заявил Песков

"Это не совсем вопрос Кремля, это вопрос правоохранительных органов, которые должны предпринять следственные действия", - сказал Песков в ответ на вопрос, есть ли мнение в Кремле относительно ситуации с избиением журналистки в Грозном и как это дело будут расследовать.