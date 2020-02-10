Нападение на журналистку в Грозном — не вопрос Кремля, заявил Песков

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину в грозненской гостинице - это вопрос для реагирования правоохранительных органов, а не Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
В четверг сайт "Новой газеты" сообщил о нападении на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину у входа в гостиницу "Континент" в Грозном. Отмечалось, что нападение якобы совершили неизвестные мужчины и женщины.
"Это не совсем вопрос Кремля, это вопрос правоохранительных органов, которые должны предпринять следственные действия", - сказал Песков в ответ на вопрос, есть ли мнение в Кремле относительно ситуации с избиением журналистки в Грозном и как это дело будут расследовать.
В ответ на вопрос, не беспокоит ли Кремль, что это не первое нападение на журналистов в Чеченской республике, Песков подчеркнул, что " в любом случае, это вопрос для реагирования правоохранительных органов".
Полиция Грозного проводит проверку по факту инцидента, сообщили в пятницу в УМВД по Грозному. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал к незамедлительному расследованию нападения на журналистку (уже после того, как полиция начала соответствующую проверку).
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал избиение Милашиной и Дубровиной в Грозном "своеобразной историей" и отметил, что сотрудники СЖР сейчас выясняют обстоятельства произошедшего. В Союзе также заявили, что возмущены нападением на журналистку.