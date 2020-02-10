Ишингер раскритиковал стремление США остановить "Северный поток — 2"

"Мое мнение очень простое. Независимо от вопроса, является ли проект "Северный поток — 2" хорошим, или не очень хорошим, или вредным для вопроса наименьшей зависимости Западной Европы от кого бы то ни было, особенно от России, независимо от этого я счел бы неверным шагом, если проект, в который уже инвестированы миллиарды, который рожден более десятилетия назад, сейчас был бы остановлен", — сказал Ишингер.