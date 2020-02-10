Ишингер раскритиковал стремление США остановить "Северный поток — 2"

БЕРЛИН, 10 фев — РИА Новости. Стремление США остановить проект "Северный поток — 2" экономически бессмысленно и с политической точки зрения напоминает поведение слона в посудной лавке, заявил на пресс-конференции в Берлине председатель Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.
"Мое мнение очень простое. Независимо от вопроса, является ли проект "Северный поток — 2" хорошим, или не очень хорошим, или вредным для вопроса наименьшей зависимости Западной Европы от кого бы то ни было, особенно от России, независимо от этого я счел бы неверным шагом, если проект, в который уже инвестированы миллиарды, который рожден более десятилетия назад, сейчас был бы остановлен", — сказал Ишингер.
Отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости, глава Мюнхенской конференции по безопасности добавил, что "в этот завершающий период" закрытие "Северного потока — 2" "было бы бессмысленным не только с экономической точки зрения, но и с политической точки зрения это поведение слона в посудной лавке".
Мюнхенская конференция по безопасности состоится в баварской столице с 14 по 16 февраля.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"