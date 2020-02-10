В Китае из-за коронавируса открыли 361 линию психологической поддержки

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В Китае открыли 361 линию бесплатной психологической поддержки на фоне вспышки нового типа коронавируса , об этом на пресс-конференции сообщила представитель института психологии Китайской академии наук Чэнь Сюэфэн.

"Согласно статистическим данным, по состоянию на конец января была открыта 361 горячая линия по оказанию психологической помощи в различных провинциях и регионах страны. Если вы не в состоянии самостоятельно справиться со стрессом, вам следует своевременно позвонить на горячую линию и обратиться за профессиональной помощью", - заявила Чэнь Сюэфэн.

Она призвала население обращаться за психологической помощью в случае необходимости, чтобы облегчить психологическое напряжение, вызванное эпидемией, и предотвратить ситуацию, когда люди оказывались бы в предельных эмоциональных состояниях.