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2020-02-10T13:35+0300
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В Китае из-за коронавируса открыли 361 линию психологической поддержки
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РИА Новости

В Китае из-за коронавируса открыли 361 линию психологической поддержки

13:35 10.02.2020
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© AP Photo / Vincent YuПолицейские в защитных масках на улице Гонконга
Полицейские в защитных масках на улице Гонконга
© AP Photo / Vincent Yu
Полицейские в защитных масках на улице Гонконга. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В Китае открыли 361 линию бесплатной психологической поддержки на фоне вспышки нового типа коронавируса, об этом на пресс-конференции сообщила представитель института психологии Китайской академии наук Чэнь Сюэфэн.
"Согласно статистическим данным, по состоянию на конец января была открыта 361 горячая линия по оказанию психологической помощи в различных провинциях и регионах страны. Если вы не в состоянии самостоятельно справиться со стрессом, вам следует своевременно позвонить на горячую линию и обратиться за профессиональной помощью", - заявила Чэнь Сюэфэн.
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Она призвала население обращаться за психологической помощью в случае необходимости, чтобы облегчить психологическое напряжение, вызванное эпидемией, и предотвратить ситуацию, когда люди оказывались бы в предельных эмоциональных состояниях.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.
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