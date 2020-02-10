Правящая партия Азербайджана получит около 70 мест в новом парламенте

БАКУ, 10 фев – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Азербайджана обнародовала предварительные данные итогов голосования со всех 125 избирательных округов, правящая партия "Новый Азербайджан" на данный получает около 70 мест в новом парламенте.
Внеочередные выборы прошли в Азербайджане в воскресенье, явка на них составила 47,81%. По итогам обработки 87% протоколов из 4823 избирательных пунктов правящая партия "Новый Азербайджан", возглавляемая президентом страны Ильхамом Алиевым, получала до 65 из 125 мест в парламенте республики.
В понедельник на сайте Центральной избирательной комиссии появились данные со всех 125 избирательных округов. Согласно этим данным, число мандатов от правящей партии "Новый Азербайджан" в новом парламенте выросло, сейчас составляет около 70 мест.
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