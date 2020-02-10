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ФАС фиксирует жалобы на подорожание продуктов из-за коронавируса
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РИА Новости

ФАС фиксирует жалобы на подорожание продуктов из-за коронавируса

13:31 10.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОвощи
Овощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Овощи . Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России фиксирует жалобы граждан на подорожание ряда продуктов на фоне снижения импорта из Китая в связи с коронавирусом, рассказал РИА Новости замглавы ведомства Андрей Цыганов.
В связи с распространением коронавируса РФ ранее закрыла пункты пропуска на Дальнем Востоке, из-за чего приостановлены в том числе и грузовые перевозки. Кроме того, один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" на минувшей неделе сообщил о приостановке поставок фруктов и овощей из Китая на фоне угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики. Другой крупный ритейлер - X5 Retail Group - заявлял, что ищет возможность поставок из других стран.
"Мы видим, что по некоторым продуктам, не от наших терруправлений, а от средств массовой информации, от граждан поступают сведения о том, что цены растут", - сказал Цыганов  в кулуарах конференции "Экономическая ситуация в России: тренды и прогнозы".
Он также отметил, что территориальные управления службы уже занимаются этим вопросом. "Мы задание такое всем дали, пока только первая информация нам поступила, потому что задание они получили на прошлой неделе, наши территориальные управления", - сказал замглавы ФАС.
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"На самом деле, это вполне объективная ситуация, потому что Сибирь и Дальний Восток в значительной степени зависят от китайских поставок, и если Москве в магазины зайти, то там тоже достаточно китайских продовольственных товаров, особенно то, что касается овощей и фруктов", - объяснил он.
По мнению Цыганова, углубление ограничений на импорт товаров из Китая может повлиять на цены, однако если каждый участник цепочки поставки будет вести "разумную политику", то конечные потребители могут и не увидеть разницы.
По данным Федеральной таможенной службы РФ, Китай поставляет в Россию значительные объемы ряда продуктов питания, в частности - овощей (капусты, лука, чеснока, моркови, свеклы, картофеля), рыбной продукции, а также жевательной резинки.
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Распространение нового коронавирусаАндрей ЦыгановДальний ВостокФедеральная антимонопольная служба РФX5 Retail GroupМоскваКитайЭкономика
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