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2020-02-10T13:29+0300
https://ria.ru/20200210/1564498955.html
Якутского экс-депутата обвинили в мошенничестве
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РИА Новости

Якутского экс-депутата обвинили в мошенничестве

13:29 10.02.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
ЯКУТСК, 10 фев – РИА Новости. Экс-гендиректор нефтегазовой компании, являвшийся также депутатом госсобрания Якутии, обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает прокуратура региона по итогам совместной с МВД, УФСБ проверки в нефтегазовой компании.
Как заявляет надзорное ведомство, в 2018 году между акционерным обществом "Саханефтегазсбыт" и ООО "СИС" по ранее заключенному договору займа на сумму свыше 29 миллионов рублей было заключено соглашение об отступном, в качестве которого нефтегазовой компании передано имущество, оцененное более чем в 30 миллионов рублей, хотя фактически оно стоило около 12 миллионов рублей.
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"Согласно данным проверки, соглашение об отступном с заниженной стоимостью имущества на сумму порядка 18 миллионов рублей заключено в условиях заинтересованности генерального директора АО "Саханефтегазсбыт" при пособничестве генерального директора ООО "Норд-Спецстрой-1", - отметили в прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, гендиректор компании в сговоре с руководителем "Норд-Спецстрой-1" представил в бухгалтерию "Саханефтегазсбыт" заведомо подложные документы о выполнении работ по строительству автозаправочных станций в двух населенных пунктах. В результате совершено хищение денег акционерного общества в особо крупном размере на общую сумму более 59 миллионов рублей, заявляет прокуратура.
"По результатам рассмотрения материалов проверки СУ СК Якутии возбудил уголовные дела в отношении экс-генерального директора АО "Саханефтегазсбыт", депутата государственного собрания (Ил Тумэн) республики Саха (Якутия) V созыва уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", а в отношении генерального директора ООО "Норд-Спецстрой-1" - пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Также в отношении них обоих возбуждено уголовное дело по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере", - рассказали в пресс-службе.
По данным на сайте "Саханефтегазсбыт", ранее компанию возглавлял Игорь Никитин, который также был депутатом Госсобрания Якутии V созыва (2014-2017 годы).
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