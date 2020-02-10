Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-10T14:12+0300
https://ria.ru/20200210/1564498924.html
Санкции СБ ООН против Ирана исчерпали себя, заявил Небензя
https://cdn25.img.ria.ru/images/155917/87/1559178727_0:390:2876:2008_1036x0_80_0_0_acb0aafa7a475e01d13517e4086eb620.jpg
РИА Новости

Санкции СБ ООН против Ирана исчерпали себя, заявил Небензя

13:29 10.02.2020 (обновлено: 14:12 10.02.2020)
232
© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© POOL
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 10 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Санкции СБ ООН, которые применялись к Ирану до запуска Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), исчерпали себя, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Дело в том, что те санкции, которые были введены против Ирана предыдущими решениями Совета Безопасности, имели цель побудить Иран сесть за стол переговоров и достичь соглашения по ядерной программе. В этом смысле санкции, которые были направлены на это, свою цель выполнили", - сказал Небензя, отвечая на вопрос о том, возможен ли возврат Совбеза ООН к введению санкций против Ирана, если спор по СВПД так и не будет разрешен.
Казем Джалали
Вчера, 12:05
Иран не намерен выходить из СВПД, заявил посол
"Иран сел за стол переговоров, результатом чего явилось, как многие говорят, одно из самых больших достижений многосторонней дипломатии последних лет - заключение СВПД по ядерной программе ИРИ. Поэтому эти санкции уже исчерпали свое предназначение", - добавил Небензя.
Германия, Франция и Великобритания 14 января объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. Европейцы на протяжении некоторого времени обсуждали принятие данной меры, но решились на этот шаг только после того, как Иран в рамках поэтапного сокращения своих обязательств по соглашению, из которого ранее вышли США, объявил об отказе от ограничений по количеству центрифуг.
Здание Министерства иностранных дел РФ
5 февраля, 13:29
В МИД подтвердили приверженность России СВПД
В рамках резолюции Совета Безопасности ООН предусмотрен механизм урегулирования споров на случай, если один из участников ядерной сделки сочтет, что Иран не выполняет своих обязательств по ней. В случае если спор так и не будет разрешен, участники сделки могут заявить о невыполнении ее условий на заседании совместной комиссии и по истечении определенных сроков уведомить СБ ООН о грубом нарушении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Совбез после этого должен поставить на голосование резолюцию о продлении режима снятия санкций в отношении Тегерана, и если она через 30 дней не будет принята, все санкции СБ ООН будут восстановлены.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Читайте полный текст интервью >>
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
26 января, 22:53
Иран потребовал у США компенсацию за ущерб из-за выхода из СВПД
400010
Обсудить 0
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Василий НебензяСовет Безопасности ООНВ мире
Рекомендуем
Дмитрий Песков
США все чаще прибегают к санкциям в своих интересах, заявил Песков
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Небензя рассказал о проблеме с невыдачей американских виз дипломатам
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя призвал Киев исполнять Минские соглашения
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генсек ООН приедет в Москву 9 мая
Казем Джалали
Иран не намерен выходить из СВПД, заявил посол
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали
Посол Ирана в России раскритиковал проект "сделки века"
Посол России в Дамаске Александр Ефимов
Российский посол оценил резолюцию СБ ООН о трансграничной помощи Сирии
Военный патруль США в Сирии
Диалогу Дамаска с курдами мешают США, заявил российский посол
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель не примет участие в Мюнхенской конференции в 2020 году
Строительство газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
Ишингер раскритиковал стремление США остановить "Северный поток — 2"
Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Турция продолжает переброску войск к Идлибу, сообщили СМИ
Посольство Украины в Москве
В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
В МАГАТЭ заявили о необходимости диалога с Ираном на высоком уровне
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент Германии по ошибке поздравил руководство Ирана
Казем Джалали
Иран, Россия и Китай продолжат сотрудничество в военной сфере
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Amazon хочет допросить Трампа в рамках дела о тендере Пентагона
03:31Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
01:33Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
01:31Мадуро обвинил США и Колумбию в теракте на севере страны
01:29В США заявили о сближении российских спутников с американским
Лента новостейМолния