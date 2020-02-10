Санкции СБ ООН против Ирана исчерпали себя, заявил Небензя

ООН, 10 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Санкции СБ ООН, которые применялись к Ирану до запуска Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), исчерпали себя, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Дело в том, что те санкции, которые были введены против Ирана предыдущими решениями Совета Безопасности, имели цель побудить Иран сесть за стол переговоров и достичь соглашения по ядерной программе. В этом смысле санкции, которые были направлены на это, свою цель выполнили", - сказал Небензя, отвечая на вопрос о том, возможен ли возврат Совбеза ООН к введению санкций против Ирана, если спор по СВПД так и не будет разрешен.
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"Иран сел за стол переговоров, результатом чего явилось, как многие говорят, одно из самых больших достижений многосторонней дипломатии последних лет - заключение СВПД по ядерной программе ИРИ. Поэтому эти санкции уже исчерпали свое предназначение", - добавил Небензя.
Германия, Франция и Великобритания 14 января объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. Европейцы на протяжении некоторого времени обсуждали принятие данной меры, но решились на этот шаг только после того, как Иран в рамках поэтапного сокращения своих обязательств по соглашению, из которого ранее вышли США, объявил об отказе от ограничений по количеству центрифуг.
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В рамках резолюции Совета Безопасности ООН предусмотрен механизм урегулирования споров на случай, если один из участников ядерной сделки сочтет, что Иран не выполняет своих обязательств по ней. В случае если спор так и не будет разрешен, участники сделки могут заявить о невыполнении ее условий на заседании совместной комиссии и по истечении определенных сроков уведомить СБ ООН о грубом нарушении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Совбез после этого должен поставить на голосование резолюцию о продлении режима снятия санкций в отношении Тегерана, и если она через 30 дней не будет принята, все санкции СБ ООН будут восстановлены.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
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