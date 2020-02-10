Санкции СБ ООН против Ирана исчерпали себя, заявил Небензя

"Дело в том, что те санкции, которые были введены против Ирана предыдущими решениями Совета Безопасности, имели цель побудить Иран сесть за стол переговоров и достичь соглашения по ядерной программе. В этом смысле санкции, которые были направлены на это, свою цель выполнили", - сказал Небензя, отвечая на вопрос о том, возможен ли возврат Совбеза ООН к введению санкций против Ирана, если спор по СВПД так и не будет разрешен.