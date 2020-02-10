Путин неоднократно разбирал ситуацию по делу "Сети"*, заявил Песков

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин неоднократно разбирался с ситуацией по делу "Сети"*, он поручал тщательно проверить все на соответствия закону, в данном случае иное вмешательство в действие следственных органов невозможно, заявил в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

В июне 2019 года Песков сообщил журналистам, что президент регулярно получает обновленную информацию по делу "Сети"* по линии спецслужб. В декабре 2018 года на заседании СПЧ Путин заявил о необходимости проверить информацию о пытках фигурантов дела "Сети"* и "Нового величия". Как рассказал президенту тогдашний председатель Совета по правам человека Михаил Федотов, задержанные по делу "Сети"* пожаловались в СПЧ на пытки.

"Президент неоднократно разбирался с этой ситуацией, неоднократно поручал тщательно все проверить на предмет соответствия закону, в данном случае какое-либо иное вмешательство в действия следственных органов невозможно, тем более со стороны главы государства", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, получилось ли у российского лидера вникнуть в ситуацию с делом "Сети"*.

Ранее ФСБ признало "Сеть"* террористическим сообществом. Сообщалось об аресте двух подозреваемых в участии в террористической организации - Игоря Шишкина и Виктора Филинкова, которые входили в петербургскую ячейку "Сети"* и участвовали в подготовке вооруженного мятежа и насильственного захвата власти. В рамках сделки со следствием Шишкин рассказал о других участниках организации, местах их собраний и тренировок по боевой подготовке.