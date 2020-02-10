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2020-02-10T13:28+0300
https://ria.ru/20200210/1564498841.html
Путин неоднократно разбирал ситуацию по делу "Сети"*, заявил Песков
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РИА Новости

Путин неоднократно разбирал ситуацию по делу "Сети"*, заявил Песков

13:28 10.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин неоднократно разбирался с ситуацией по делу "Сети"*, он поручал тщательно проверить все на соответствия закону, в данном случае иное вмешательство в действие следственных органов невозможно, заявил в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В июне 2019 года Песков сообщил журналистам, что президент регулярно получает обновленную информацию по делу "Сети"* по линии спецслужб. В декабре 2018 года на заседании СПЧ Путин заявил о необходимости проверить информацию о пытках фигурантов дела "Сети"* и "Нового величия". Как рассказал президенту тогдашний председатель Совета по правам человека Михаил Федотов, задержанные по делу "Сети"* пожаловались в СПЧ на пытки.
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"Президент неоднократно разбирался с этой ситуацией, неоднократно поручал тщательно все проверить на предмет соответствия закону, в данном случае какое-либо иное вмешательство в действия следственных органов невозможно, тем более со стороны главы государства", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, получилось ли у российского лидера вникнуть в ситуацию с делом "Сети"*.
Ранее ФСБ признало "Сеть"* террористическим сообществом. Сообщалось об аресте двух подозреваемых в участии в террористической организации - Игоря Шишкина и Виктора Филинкова, которые входили в петербургскую ячейку "Сети"* и участвовали в подготовке вооруженного мятежа и насильственного захвата власти. В рамках сделки со следствием Шишкин рассказал о других участниках организации, местах их собраний и тренировок по боевой подготовке.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
16 мая 2019, 12:34
Путин получил всю информацию по делу "Сети", сообщил Песков
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Новое величиеФСБ РФДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Боятся там на верху что конец близок, вот и устраивают показуху.
10 февраля, 14:05
АФАнтон Ф
20000020
Два питерских паренька покушались на "Вооружённый мятеж и насильственный захват власти..."..это против 18 млн.российских силовиков))) .. А вооружены они чем были?..небось пластиковыми стаканчиками???
10 февраля, 14:50
ddrugl
17000011
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