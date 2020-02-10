США все чаще прибегают к санкциям в своих интересах, заявил Песков

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. США все чаще прибегают к незаконным ограничениям для обеспечения своих интересов, это пагубная практика, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций.
"В данном случае какие-то гипотетические рассуждения вряд ли возможны. Вы знаете, что, к сожалению, особенно Соединенные Штаты Америки, ряд других стран используют вот эти незаконные с точки зрения международного права торговые и иные ограничения в отношении третьих стран очень часто. И прибегают к этой практике в последнее время все чаще и чаще, причем в первую очередь для обеспечения своих собственных интересов в международных торговых и экономических делах", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, насколько серьезно может угрожать российской экономике возможность введения новых санкций в связи с поддержкой правительства Венесуэлы.
Он подчеркнул, что Россия категорически против подобной практики.
"Мы считаем эту практику пагубной. Мы считаем, что от этой практики страдают многие страны, считаем ее противоречащей международному праву. А все остальное - нужно реагировать по ситуации и очень внимательно оценивать каждый конкретный случай", - заявил Песков. -0-