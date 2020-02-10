США все чаще прибегают к санкциям в своих интересах, заявил Песков

"В данном случае какие-то гипотетические рассуждения вряд ли возможны. Вы знаете, что, к сожалению, особенно Соединенные Штаты Америки, ряд других стран используют вот эти незаконные с точки зрения международного права торговые и иные ограничения в отношении третьих стран очень часто. И прибегают к этой практике в последнее время все чаще и чаще, причем в первую очередь для обеспечения своих собственных интересов в международных торговых и экономических делах", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, насколько серьезно может угрожать российской экономике возможность введения новых санкций в связи с поддержкой правительства Венесуэлы.