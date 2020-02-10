Индийские кандидаты на пилотируемый полет начали тренировки в России

"Программа подготовки, рассчитанная на 12 месяцев, включает в себя комплексную и медико-биологическую подготовку индийских кандидатов, которая будет совмещаться с регулярными физическими занятиями", - говорится в сообщении. Кроме того, кандидаты в космонавты будут детально изучать системы транспортного пилотируемого корабля "Союз", проведут тренировки с воспроизведением режимов кратковременной невесомости с использованием самолета Ил-76МДК. Индийских кандидатов (все они летчики-истребители ВВС Индии) обучат правильным действиям в случае возможной нештатной посадки в различных климатогеографических зонах. Основная часть подготовки будет проходить на базе российского Центра подготовки космонавтов в Подмосковье.