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Индийские кандидаты на пилотируемый полет начали тренировки в России
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РИА Новости

Индийские кандидаты на пилотируемый полет начали тренировки в России

13:17 10.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВ Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина
В Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
В Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Четыре кандидата в космонавты от Индии приступили к тренировкам в Центре подготовки космонавтов, сообщается на сайте компании "Главкомос" (оператор коммерческой деятельности "Роскосмоса").
"Программа подготовки, рассчитанная на 12 месяцев, включает в себя комплексную и медико-биологическую подготовку индийских кандидатов, которая будет совмещаться с регулярными физическими занятиями", - говорится в сообщении. Кроме того, кандидаты в космонавты будут детально изучать системы транспортного пилотируемого корабля "Союз", проведут тренировки с воспроизведением режимов кратковременной невесомости с использованием самолета Ил-76МДК. Индийских кандидатов (все они летчики-истребители ВВС Индии) обучат правильным действиям в случае возможной нештатной посадки в различных климатогеографических зонах. Основная часть подготовки будет проходить на базе российского Центра подготовки космонавтов в Подмосковье.
Контракт на подготовку индийских кандидатов на полет в космос между АО "Главкосмос" и Центром пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований был подписан 27 июня 2019 года. Документ предусматривает поддержку отбора кандидатов, их медицинское обследование и различные аспекты космической подготовки.
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