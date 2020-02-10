Суд освободил из СИЗО экс-президента банка "Глобэкс" Вавилина

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Мосгорсуд освободил из СИЗО и перевел под домашний арест бывшего президента и председателя правления банка "Глобэкс" Виталия Вавилина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил меру пресечения изменить на домашний арест, освободить Вавилина в зале суда", - огласил решение судья.
Вавилин обвиняется по части 4 статьи 160 (растрата), был арестован в ноябре 2018 года. Судья посчитал, что теперь ситуация изменилась и больше он не может оказать давление на свидетелей и помешать следствию.
"Глобэкс" с 2008 года находился в санации, в ноябре 2018 года был присоединен к Связь-банку.
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