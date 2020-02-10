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2020-02-10T14:11+0300
https://ria.ru/20200210/1564498076.html
Небензя рассказал о проблеме с невыдачей американских виз дипломатам
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РИА Новости

Небензя рассказал о проблеме с невыдачей американских виз дипломатам

13:13 10.02.2020 (обновлено: 14:11 10.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
© РИА Новости / Сергей Гунеев
ООН, 10 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Проблема с невыдачей виз США иностранным дипломатам, желающим принять участие в мероприятиях ООН, пока не решается, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при организации Василий Небензя.
Еще в 2017 году с проблемами столкнулись российские дипломаты, командируемые в посольство в США, генеральные консульства и постоянное представительство при ООН. Затем "под ударом" оказались представители России, направляемые в Секретариат ООН в Нью-Йорке. В 2019 году отказано во въезде многим из тех, кто должен был участвовать в пленарных заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН и работе ее отдельных комитетов.
"Мы считаем, что этот вопрос пока не решается. Мы регулярно обсуждаем этот вопрос в Комитете ГА ООН по сношениям со стороной пребывания. Мы знаем, что генеральный секретарь в курсе этой проблемы и не просто в курсе, он действительно ей озабочен. Он разговаривает с представителями страны-хозяйки штаб-квартиры ООН", - сказал Небензя.
По его словам, ситуация кардинально не улучшается. "Она касается не только России и не только виз. Накопился целый массив проблем, с этим связанных. Что касается нас, то это еще и незаконный отъем собственности. Это ограничение передвижений дипломатов. Дипломатам некоторых стран запрещено покидать Манхэттен, например, кубинцам. Некоторым велено ходить по ниточке от своей миссии до ООН, как иранцам", - указал постпред.
Как отметил Небензя, многие члены ООН понимают серьезность проблемы. "Если в разумное время эта проблема (выдачи виз США – ред.) не начнет решаться, то я думаю, что по инициативе ряда стран, будет предложено задействовать 21-ю статью соглашения - об арбитраже (Раздел 21 соглашения между ООН и правительством США относительно месторасположения штаб-квартиры организации – ред.)", - подчеркнул он.
Отвечая на вопрос о том, сколько примерно составляет "разумный срок" для решения проблемы виз, Небензя указал, что "конечно, это не год, и не два, и не три, и не десятилетия". "Этот вопрос надо решать немедленно, вернее, он должен был давно уже быть решен", - заявил он.
Здание Министерства иностранных дел России
5 февраля, 18:55
МИД отметил ухудшение ситуации с выдачей США виз российским дипломатам
В сентябре США не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в нынешней сессии ГА ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами. Первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский тогда в этой связи предложил перенести сессии Первого комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США.
Кроме того, США практикуют ограничение передвижения дипломатов некоторых государств. В частности, еще в середине июля США значительно ограничили свободу передвижения более чем 10 иранским дипломатам и их семьям, проживающим в Нью-Йорке.
Последним случаем невыдачи визы стал отказ главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу после инцидента с убийством генерала Касема Сулеймани. Иранский министр иностранных дел хотел приехать в ООН, чтобы принять участие в заседании Совета Безопасности. США как страна, на территории которой располагается ООН, обязаны предоставлять визы всем дипломатам стран-членов ООН, хотя периодически пренебрегают этой обязанностью.
В декабре Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США оперативно выдавать въездные визы делегатам, направляющимся для участия в мероприятиях ООН. Документ предписывает, что если проблемы с выдачей виз не будут решены в разумный и ограниченный срок, "то серьезным образом будет рассмотрена возможность принятия мер, предусмотренных разделом 21 Соглашения о Центральных учреждениях". Речь идет о разрешении споров через арбитраж между ООН и США.
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
4 февраля, 22:41
Гутерреш призвал США урегулировать ситуацию с визами для дипломатов
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Антониу ГутеррешВасилий НебензяООНРоссияСШАВ мире
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