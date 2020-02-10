Небензя рассказал о проблеме с невыдачей американских виз дипломатам

ООН, 10 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Проблема с невыдачей виз Проблема с невыдачей виз США иностранным дипломатам, желающим принять участие в мероприятиях ООН , пока не решается, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при организации Василий Небензя

Еще в 2017 году с проблемами столкнулись российские дипломаты, командируемые в посольство в США, генеральные консульства и постоянное представительство при ООН. Затем "под ударом" оказались представители России, направляемые в Секретариат ООН в Нью-Йорке. В 2019 году отказано во въезде многим из тех, кто должен был участвовать в пленарных заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН и работе ее отдельных комитетов.

"Мы считаем, что этот вопрос пока не решается. Мы регулярно обсуждаем этот вопрос в Комитете ГА ООН по сношениям со стороной пребывания. Мы знаем, что генеральный секретарь в курсе этой проблемы и не просто в курсе, он действительно ей озабочен. Он разговаривает с представителями страны-хозяйки штаб-квартиры ООН", - сказал Небензя.

По его словам, ситуация кардинально не улучшается. "Она касается не только России и не только виз. Накопился целый массив проблем, с этим связанных. Что касается нас, то это еще и незаконный отъем собственности. Это ограничение передвижений дипломатов. Дипломатам некоторых стран запрещено покидать Манхэттен, например, кубинцам. Некоторым велено ходить по ниточке от своей миссии до ООН, как иранцам", - указал постпред.

Как отметил Небензя, многие члены ООН понимают серьезность проблемы. "Если в разумное время эта проблема (выдачи виз США – ред.) не начнет решаться, то я думаю, что по инициативе ряда стран, будет предложено задействовать 21-ю статью соглашения - об арбитраже (Раздел 21 соглашения между ООН и правительством США относительно месторасположения штаб-квартиры организации – ред.)", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, сколько примерно составляет "разумный срок" для решения проблемы виз, Небензя указал, что "конечно, это не год, и не два, и не три, и не десятилетия". "Этот вопрос надо решать немедленно, вернее, он должен был давно уже быть решен", - заявил он.

В сентябре США не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в нынешней сессии ГА ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами. Первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский тогда в этой связи предложил перенести сессии Первого комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США.

Кроме того, США практикуют ограничение передвижения дипломатов некоторых государств. В частности, еще в середине июля США значительно ограничили свободу передвижения более чем 10 иранским дипломатам и их семьям, проживающим в Нью-Йорке.

Последним случаем невыдачи визы стал отказ главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу после инцидента с убийством генерала Касема Сулеймани. Иранский министр иностранных дел хотел приехать в ООН, чтобы принять участие в заседании Совета Безопасности. США как страна, на территории которой располагается ООН, обязаны предоставлять визы всем дипломатам стран-членов ООН, хотя периодически пренебрегают этой обязанностью.