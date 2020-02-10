Количество случаев заражения коронавирусом в Британии достигло восьми

ЛОНДОН, 10 фев – РИА Новости, Мария Табак. Количество случаев заражения Количество случаев заражения коронавирусом Великобритании достигло восьми, говорится в переданном в РИА Новости заявлении главного врача Англии Криса Уитти.

"Анализы выявили положительный результат еще у четырех пациентов в Англии, таким образом общее число случаев заражения составило восемь. Новые случаи заражения выявлены у известных нам людей, с которыми общался человек, у которого ранее диагностировали заражение. Вирус был передан во Франции", - говорится в заявлении.

Между тем, в понедельник министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок объявил коронавирус "серьезной и неминуемой" угрозой, что дало ему возможность привлечь дополнительные ресурсы для борьбы со вспышкой заболевания.

"Министр дал распоряжение обеспечить, чтобы население было максимально защищено от распространения вируса. Он объявил, что вспышка и распространение нового коронавируса представляет собой серьезную и неминуемую угрозу для общественного здоровья, и меры, о принятии которых он распорядился, считаются эффективным средством для откладывания или предотвращения дальнейшего распространения вируса", - указывается в заявлении Минздрава.

Больница Arrowe Park на северо-западе Англии и конференц-центр Kents Hill Park в Мильтон-Кейнс (город к северо-западу от Лондона), куда были доставлены эвакуированные из Уханя британцы, объявлены "изоляционными" центрами.