Количество случаев заражения коронавирусом в Британии достигло восьми

ЛОНДОН, 10 фев – РИА Новости, Мария Табак. Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании достигло восьми, говорится в переданном в РИА Новости заявлении главного врача Англии Криса Уитти.
"Анализы выявили положительный результат еще у четырех пациентов в Англии, таким образом общее число случаев заражения составило восемь. Новые случаи заражения выявлены у известных нам людей, с которыми общался человек, у которого ранее диагностировали заражение. Вирус был передан во Франции", - говорится в заявлении.
Между тем, в понедельник министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок объявил коронавирус "серьезной и неминуемой" угрозой, что дало ему возможность привлечь дополнительные ресурсы для борьбы со вспышкой заболевания.
"Министр дал распоряжение обеспечить, чтобы население было максимально защищено от распространения вируса. Он объявил, что вспышка и распространение нового коронавируса представляет собой серьезную и неминуемую угрозу для общественного здоровья, и меры, о принятии которых он распорядился, считаются эффективным средством для откладывания или предотвращения дальнейшего распространения вируса", - указывается в заявлении Минздрава.
Больница Arrowe Park на северо-западе Англии и конференц-центр Kents Hill Park в Мильтон-Кейнс (город к северо-западу от Лондона), куда были доставлены эвакуированные из Уханя британцы, объявлены "изоляционными" центрами.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV