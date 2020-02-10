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Количество случаев заражения коронавирусом в Британии достигло восьми
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РИА Новости

Количество случаев заражения коронавирусом в Британии достигло восьми

13:10 10.02.2020
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© REUTERS / China DailyСотрудник лаборатории в китайском городе Ухань
Сотрудник лаборатории в китайском городе Ухань
© REUTERS / China Daily
ЛОНДОН, 10 фев – РИА Новости, Мария Табак. Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании достигло восьми, говорится в переданном в РИА Новости заявлении главного врача Англии Криса Уитти.
"Анализы выявили положительный результат еще у четырех пациентов в Англии, таким образом общее число случаев заражения составило восемь. Новые случаи заражения выявлены у известных нам людей, с которыми общался человек, у которого ранее диагностировали заражение. Вирус был передан во Франции", - говорится в заявлении.
Между тем, в понедельник министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок объявил коронавирус "серьезной и неминуемой" угрозой, что дало ему возможность привлечь дополнительные ресурсы для борьбы со вспышкой заболевания.
"Министр дал распоряжение обеспечить, чтобы население было максимально защищено от распространения вируса. Он объявил, что вспышка и распространение нового коронавируса представляет собой серьезную и неминуемую угрозу для общественного здоровья, и меры, о принятии которых он распорядился, считаются эффективным средством для откладывания или предотвращения дальнейшего распространения вируса", - указывается в заявлении Минздрава.
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