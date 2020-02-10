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Погибшие в Таиланде дети приехали из Челябинска с бабушкой
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РИА Новости

Погибшие в Таиланде дети приехали из Челябинска с бабушкой

13:10 10.02.2020 (обновлено: 13:32 10.02.2020)
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© РИА Новости . Евгений БеленькийСтолкновение катеров на Пхукете
Столкновение катеров на Пхукете
© РИА Новости . Евгений Беленький
Столкновение катеров на Пхукете
ЧЕЛЯБИНСК, 10 фев – РИА Новости. Двое детей, которые погибли при столкновении двух катеров на Пхукете, приехали в Таиланд из Челябинска с бабушкой, сообщила в понедельник уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова.
"По неподтвержденным данным, было 34 человека, двое детей погибли из нашего города Челябинска. Удалось узнать данные детей и родителей, выходим с родственниками на связь. Предварительно, дети находились с бабушкой", - написала она на своей странице в Facebook.
Столкновение двух катеров на Пхукете
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Кроме того, отметила Майорова, уполномоченным направлен официальный запрос в консульский отдел посольства РФ в королевстве Таиланд. "Ждем ответ", - добавила она.
Ранее министр социальных отношений региона Ирина Буторина поясняла, что как только данные о детях будут известны, родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь.
Как сообщалось ранее, более 20 российских туристов получили травмы при столкновении двух скоростных катеров у берегов острова Пхукет в Таиланде. Позднее местная больница подтвердила посольству РФ в Таиланде гибель двух российских детей 6 и 12 лет.
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ТуризмНовости - ТуризмСтолкновение туристических катеров в ТаиландеТаиландВ мире
Популярные комментарии
В наше неспокойное время лучше сидеть дома.
10 февраля, 14:14
Липатова Ольга
33022014
Особенно в нашей стране, то сосулька на голову, то чья-нибудь сынуля собьет испытывая мотор и город на прочность. И ни с кого ни какого спроса.
10 февраля, 16:02
ivstlngrd
1101111
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