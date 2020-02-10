Погибшие в Таиланде дети приехали из Челябинска с бабушкой

ЧЕЛЯБИНСК, 10 фев – РИА Новости. Двое детей, которые погибли при столкновении двух катеров на Пхукете, приехали в Двое детей, которые погибли при столкновении двух катеров на Пхукете, приехали в Таиланд из Челябинска с бабушкой, сообщила в понедельник уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова.

"По неподтвержденным данным, было 34 человека, двое детей погибли из нашего города Челябинска. Удалось узнать данные детей и родителей, выходим с родственниками на связь. Предварительно, дети находились с бабушкой", - написала она на своей странице в Facebook.

Кроме того, отметила Майорова, уполномоченным направлен официальный запрос в консульский отдел посольства РФ в королевстве Таиланд. "Ждем ответ", - добавила она.

Ранее министр социальных отношений региона Ирина Буторина поясняла, что как только данные о детях будут известны, родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь.