Погибшие в Таиланде дети приехали из Челябинска с бабушкой

ЧЕЛЯБИНСК, 10 фев – РИА Новости. Двое детей, которые погибли при столкновении двух катеров на Пхукете, приехали в Таиланд из Челябинска с бабушкой, сообщила в понедельник уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова.
"По неподтвержденным данным, было 34 человека, двое детей погибли из нашего города Челябинска. Удалось узнать данные детей и родителей, выходим с родственниками на связь. Предварительно, дети находились с бабушкой", - написала она на своей странице в Facebook.
Кроме того, отметила Майорова, уполномоченным направлен официальный запрос в консульский отдел посольства РФ в королевстве Таиланд. "Ждем ответ", - добавила она.
Ранее министр социальных отношений региона Ирина Буторина поясняла, что как только данные о детях будут известны, родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь.
Как сообщалось ранее, более 20 российских туристов получили травмы при столкновении двух скоростных катеров у берегов острова Пхукет в Таиланде. Позднее местная больница подтвердила посольству РФ в Таиланде гибель двух российских детей 6 и 12 лет.