Глава ХДС отказалась выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр не будет выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера на выборах в 2021 году.
"Председательство в партии и кандидатство в канцлеры должны, с моей точки зрения, находиться, в конце концов, в одних руках. Поэтому я останусь в должности председателя партии так долго, пока решение о кандидате в канцлеры не будет принято, и затем передам эту должность, если делегаты партийного съезда видят это аналогично", — заявила Крамп-Карренбауэр на пресс-конференции в Берлине.
Она добавила, что сохранит пост министра обороны по желанию Ангелы Меркель до конца работы действующего правительства.
По информации СМИ, решение не баллотироваться на пост канцлера Крамп-Карренбауэр приняла на фоне внутриполитического скандала в Тюрингии, где представителя СвДП Томаса Кеммериха избрали премьер-министром регионального правительства при поддержке местных депутатов от ХДС и правой "Альтернативы для Германии". Сама Крамп-Карренбауэр выступает категорически против сотрудничества с правой "Альтернативой" и "Левыми".
В конце 2018-го Ангела Меркель ушла с поста председателя Христианско-демократического союза, но осталась канцлером. Ее место в партии заняла Крамп-Карренбауэр: как ожидалось, в 2021 году она бы возглавила и правительство ФРГ.