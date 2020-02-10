Глава ХДС отказалась выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера

"Председательство в партии и кандидатство в канцлеры должны, с моей точки зрения, находиться, в конце концов, в одних руках. Поэтому я останусь в должности председателя партии так долго, пока решение о кандидате в канцлеры не будет принято, и затем передам эту должность, если делегаты партийного съезда видят это аналогично", — заявила Крамп-Карренбауэр на пресс-конференции в Берлине.