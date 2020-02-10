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Посол Ирана в России раскритиковал проект "сделки века"
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РИА Новости

Посол Ирана в России раскритиковал проект "сделки века"

13:04 10.02.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали
© РИА Новости / Нина Зотина
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Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Тегеран считает, что такие проекты, как "сделка века", не могут решить проблемы Палестины, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
"Мы считаем, что подобного рода проекты не могут решить проблему народа Палестины", - заявил он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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Посол США в Израиле оценил предложенную Трампом "сделку века"
По словам дипломата, на самом деле предложенная "сделка" является "неким мошенничеством" и подрывает права палестинцев.
Об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе, президент США Дональд Трамп объявил 28 января. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей.
Премьер-министр Израиля заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города. Президент Палестины Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
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