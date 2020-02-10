Посол Ирана в России раскритиковал проект "сделки века"

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Тегеран считает, что такие проекты, как "сделка века", не могут решить проблемы Тегеран считает, что такие проекты, как "сделка века", не могут решить проблемы Палестины , заявил посол Ирана в России Казем Джалали

"Мы считаем, что подобного рода проекты не могут решить проблему народа Палестины", - заявил он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По словам дипломата, на самом деле предложенная "сделка" является "неким мошенничеством" и подрывает права палестинцев.

Об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе, президент США Дональд Трамп объявил 28 января. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей.