Киев пока не планирует назначать посла в России

Ранее в сети появилась информация о том, что Москва рассматривает кандидатуры на должность российского посла на Украине. В качестве претендента на этот пост называлась кандидатура вице-премьера РФ Дмитрия Козака.
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"Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ на данный момент не планируется", - говорится в сообщении.
Вместе с тем в МИД ответили, что Киев не получал от РФ запрос на назначение посла.
Россия и Украина установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2014 году оба государства отозвали своих послов. Дипмиссию на Украине сейчас возглавляет временный поверенный Александр Лукашик.