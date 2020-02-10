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https://ria.ru/20200210/1564497308.html
Киев пока не планирует назначать посла в России
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РИА Новости

Киев пока не планирует назначать посла в России

13:00 10.02.2020
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© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Здание министерства иностранных дел в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 10 фев - РИА Новости. Киев пока не планирует назначать посла в России и не получал запрос от Москвы на назначение посла на Украине, говорится в ответе украинского МИД на запрос агентства "Украинские новости".
Ранее в сети появилась информация о том, что Москва рассматривает кандидатуры на должность российского посла на Украине. В качестве претендента на этот пост называлась кандидатура вице-премьера РФ Дмитрия Козака.
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"Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ на данный момент не планируется", - говорится в сообщении.
Вместе с тем в МИД ответили, что Киев не получал от РФ запрос на назначение посла.
Россия и Украина установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2014 году оба государства отозвали своих послов. Дипмиссию на Украине сейчас возглавляет временный поверенный Александр Лукашик.
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