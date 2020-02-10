КИЕВ, 10 фев - РИА Новости. Киев пока не планирует назначать посла в Киев пока не планирует назначать посла в России и не получал запрос от Москвы на назначение посла на Украине , говорится в ответе украинского МИД на запрос агентства "Украинские новости".

Ранее в сети появилась информация о том, что Москва рассматривает кандидатуры на должность российского посла на Украине. В качестве претендента на этот пост называлась кандидатура вице-премьера РФ Дмитрия Козака.

"Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ на данный момент не планируется", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в МИД ответили, что Киев не получал от РФ запрос на назначение посла.